Viña Costeira impulsa una viticultura sostenible y digital

Menos emisiones, menor consumo de agua y una mayor apuesta por la biodiversidad y las energías renovables. Es la fórmula con la que Viña Costeira quiere avanzar desde Ribadavia hacia un nuevo modelo de viñedo a través de Civitas, un proyecto que combina viticultura regenerativa, digitalización y nuevas fuentes de energía. La iniciativa busca integrar en las propias explotaciones soluciones basadas en la naturaleza, sistemas de energía agrivoltaica, herramientas digitales y nuevos tratamientos para el suelo, con el objetivo de lograr una producción más sostenible sin perder competitividad.

Civitas cuenta con una inversión de 1,26 millones de euros, de los que la Xunta aporta 760.000 a través del programa Nexos. En el proyecto participan también Ecocelta Galicia, Fauna Útil, Soltec, las tres universidades gallegas y Glecex, centro tecnológico y spin-off de la UVigo con sede en el Campus de Ourense.

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, visitó ayer las instalaciones de la cooperativa, acompañado por el alcalde de Ribadavia, César Fernández; la presidenta del Consello Regulador de la D.O. Ribeiro, Concha Iglesias; el diputado Juan Casares y representantes de las empresas participantes. Destacó el esfuerzo innovador de Viña Costeira para crear un modelo pionero de viticultura regenerativa y digital, poniendo Civitas como ejemplo de “colaboración entre empresas, universidades e centros de coñecemento”.

Esta iniciativa pionera se desarrolla en viñedos de las DO Ribeiro y Valdeorras y pretende reducir la huella de carbono, implantar coberturas vegetales funcionales, optimizar el uso de agua y fertilizantes y recuperar la biodiversidad. También busca avanzar hacia la autonomía energética mediante renovables y sistemas de energía agrivoltaica, además de incorporar abonos orgánicos avanzados y herramientas de digitalización para evaluar la viabilidad de una transición hacia una agricultura de cero emisiones.

Los resultados obtenidos servirán para desarrollar un modelo de negocio que pueda trasladarse a otras explotaciones y forma parte de los 37 proyectos apoyados por el programa Nexos, en el que participan la Xunta y 138 empresas gallegas.