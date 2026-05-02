El vino de O Ribeiro presume de calidad en la Feira do Viño

Los vinos ribeiros son protagonistas este fin de semana en Ribadavia, después de la inauguración ayer de una de las citas más esperadas de Galicia: la Feira do Viño do Ribeiro, que este año llega a su 63 edición. Una treintena de bodegas y “colleiteiros” muestran en ella lo mejor de la nueva añada.

La 63ª Feira do Viño do Ribeiro, una de las más antiguas de Galicia, abrió este viernes sus puertas en una animada y calurosa jornada inaugural. Durante tres días, 29 bodegas y “colleiteiros” presentan sus nuevas cosechas de vinos de la D.O. Ribeiro, que los visitantes podrán disfrutar junto a otras propuestas gastronómicas y culturales.

La música de la Banda A Lira y la Banda de Gaitas de la Diputación de Ourense recibió a visitantes, representantes institucionales y alcaldes de la comarca, dando paso al pregón, a cargo de Xosé Carlos Sierra, quien realizó un recorrido histórico por la tradición vitivinícola de la comarca, destacando que “esta feira amosa o universo do mundo do viñedo e viña. O Ribeiro é o reflexo dunha historia complexa, dunha xeografia chea de pinceladas e dunha sociedade pingada de matices”.

El alcalde de Ribadavia, César Fernández, puso el acento en el valor simbólico del vino de la D.O., especialmente el blanco, afirmando que “cando se alza unha copa de viño do Ribeiro, estamos alzando séculos de historia”. Recordó también el origen de la feria y a uno de sus impulsores, Juan Bande, presente en el evento, y subrayó que 63 años después, “a Feira do Viño do Ribeiro e os seus caldos non só conservan a súa historia, senón que se consolidan como un referente de innovación e vangarda”.

Premios

La presidenta del Consello Regulador, Concepción Iglesias, destacó el buen momento de la denominación, tras recibir más de 50 premios en lo que va de año en distintos certámenes internacionales, destacando las 9 medallas en el concurso internacional Mundus Vini, celebrado en Alemania; los 23 premios Baccus, o los 6 oros conseguidos en la Challenge du Vin, en Francia, donde O Ribeiro fue la D.O. más galardonada en vinos blancos. Añadió que “a colleita do 2025 foi pequena en cantidade, pero as uvas que entraron nas adegas foron espectaculares, e con iso non se pode facer un mal viño”.

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, reafirmó el apoyo de la Xunta al sector vitivinícola, destacando la calidad como elemento diferenciador. Subrayó que “detrás de cada botella hai moito máis ca viño; hai territorio, hai economía, hai rural”. Destacó que la D.O. más antigua de Galicia “non é unha peza de museo, senón unha realidad viva, con adegas, colleiteiros e viticultores que levan anos facendo viño de calidade”.

El presidente de la Diputación provincial, Luis Menor, definió la feria como “o mellor escaparate para amosar ao mundo a esencia da nosa identidade”, destacando su continuidad “como epicentro dunha tradición que nos define, nos une e que proxecta a mellor imaxe de Ourense cara ao exterior”. Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, destacó que “é unha cita imprescindible no calendario gastronómico nacional, e un símbolo de identidade e de esforzo”.

Visitantes

Numerosos visitantes se acercaron ya desde la mañana a la primera jornada de la Feira do Viño, para probar la nueva cosecha de bodegas y “colleiteiros”, en una edición en la que Ribadavia espera recibir a miles de visitantes a lo largo de los tres días. Además del vino, se incluyen catas, demostraciones gastronómicas, música, y, como novedad, la Feria de Artesanía de Galicia, en la Praza Maior. Apuesta además por la inclusión, incorporando la lengua de signos a las actividades.