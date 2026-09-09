La Virgen del Portal reúne a la comarca de O Ribeiro en su día grande

Ribadavia vivió este martes el día grande de sus fiestas con la misa y procesión de la Virgen del Portal, patrona de O Ribeiro, que recorrió este martes las calles de la villa arropada por vecinos llegados de distintos puntos de la comarca. La música de la Banda A Lira de Ribadavia acompañó el recorrido, en el que participaron sacerdotes y autoridades eclesiásticas y políticas, miembros de la Cofradía y los niños que recibían la primera comunión.

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La alfombra floral recibió el paso de la Virgen en las inmediaciones del Castillo de Ribadavia, un elemento tradicional que cada año elabora la Asociación de Mujeres Rurales junto a los voluntarios.

Los trabajos comenzaron la noche anterior para confeccionar un tapiz de unos 35 metros de largo por 8 de ancho, realizado con más de 6.000 flores, entre las que no faltaron claveles, margaritas, hortensias y mirto, además de arena de colores y borra de café. Como cada año, la alfombra incorporó también la ofrenda dedicada a uno de los municipios de O Ribeiro, correspondiendo en esta ocasión a Carballeda de Avia.

Misa solemne

Tras el recorrido tuvo lugar la misa solemne en la iglesia de San Domingos, presidida por el obispo de Ourense, monseñor Leonardo Lemos, y acompañada por el coro del Club Artístico.

El tiempo respetó los festejos de la mañana, que continuaron con el paseo de gigantes y cabezudos, pero la llegada de la lluvia por la tarde hizo necesario trasladar el espectáculo de circo infantil a la Casa de la Cultura y también se canceló la actuación de Dr Slump, por un problema de salud del cantante. La jornada concluyó con la tirada de fuego en el barrio de San Francisco.

Las fiestas se despedirán hoy con el traslado de la Virgen a su santuario, acompañada por la banda filarmónica de Amares, que ofrecerá un concierto a las 20,00 horas.