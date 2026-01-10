Apoyo provincial para reforzar la Ribeira Sacra

El presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, mantuvo una reunión de trabajo con el presidente de la Asociación de Empresas Ribeira Sacra Next, Severino Rodríguez, en un encuentro en el que ambas partes pusieron en valor la evolución y consolidación de este proyecto empresarial y territorial, en el que la institución provincial colabora desde sus inicios.

Durante la reunión, Luis Menor destacó el crecimiento de la asociación, que cuenta ya con cerca de un centenar de socios, un dato que, según señaló, evidencia el arraigo social y económico de un proyecto estratégico para la Ribeira Sacra. El presidente provincial subrayó además que se trata de una iniciativa que aborda el territorio “de maneira integral”, aprovechando sus oportunidades, especialmente en un momento clave para la candidatura de la Ribeira Sacra a Patrimonio de la Humanidad.

Menor confirmó que la Diputación continuará colaborando con Ribeira Sacra Next en el desarrollo de sus actividades, al considerar que “o retorno para o territorio é moi importante” y que las oportunidades que genera este proyecto benefician de forma directa a la comarca. Asimismo, felicitó a Severino Rodríguez por el trabajo realizado en estos años, tanto por el número de socios alcanzado como por la visión de un territorio que abarca dos provincias y que necesita iniciativas coordinadas.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Empresas Ribeira Sacra Next agradeció el apoyo de la Diputación desde el inicio del proyecto y señaló que “sen a colaboración das administracións sería moi difícil por en marcha e consolidar unha iniciativa destas características”. Rodríguez destacó también la importancia de la cooperación entre instituciones y agentes sociales para realizar un diagnóstico del territorio y buscar soluciones desde una perspectiva empresarial responsable y comprometida.

Ambos coinciden en la necesidad de reforzar la colaboración institucional y público-privada como una herramienta clave para impulsar la Ribeira Sacra.