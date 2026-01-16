La Fundación Reina Sofía dona 65.000 a espacios protegidos afectados por incendios en la Ribeira Sacra, Courel, Oribio y Rubiá

La Fundación Reina Sofía se compromete con la recuperación del Medio Ambiente gallegoy dona 65.000 euros a la Xunta de Galicia para ayudar a la restauración de los espacios naturales protegidos afectados por los incendios forestales del pasado mes de agosto en Ourense y Lugo.

Ambas instituciones colaborarán en la restauración y recuperación de espacios naturales protegidos que se vieron afectados por incendios forestales el pasado mes de agosto, tal y como recoge el convenio de colaboración suscrito entre la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, y el vocal-secretario de la entidad, José Manuel Nogueira Guastavino.

la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, y el vocal-secretario de la entidad, José Manuel Nogueira Guastavino. | Xunta de Galicia

En ese sentido, la conselleira puso en valor el apoyo de la Fundación Reina Sofía con una aportación de 65.000 euros para acometer dos actuaciones en el Parque Natural de la Serra da Enciña da Lastra y en la Reserva de biosfera Ribeira Sacra y Sierras del Oribio y Courel de cara a la recuperación ecológica, social y paisajística de entornos de esas áreas protegidas. Ángeles Vázquez explicó que será la Xunta quien elabore el proyecto y ejecute ambas actuaciones de restauración.

"Quiero poner en valor la sensibilidad de su majestad la reina Sofía con Galicia y para Galicia y en la parte medioambiental", ha manifestado Vázquez, que recordó una visita "muy discreta" que la reina Sofía realizó en mayo de este año a zonas afectadas por incendios en años anteriores y a espacios naturales y extendió la invitación a otra visita una vez estén ejecutadas las actuaciones.

El objetivo de esta acción pone el foco en ensalzar "el mundo rural y el patrimonio natural...A ello se sumaron los desgraciados incendios de este verano, que ha multiplicado nuestro interés en ayudar a la reforestación de los espacios quemados", explicó Nogueira Gustavino, por parte de la Fundación Reina Sofía.

¿A qué se destinará la donación?

En concreto, en el caso del Parque Natural de la Serra da Enciña da Lastra, se rehabilitará una alvariza tradicional y se pondrá en funcionamiento con la instalación de colmenas activas con el objetivo de promover la actividad apícola local y favorecer la restauración florística del entorno. Además, según dijo Ángeles Vázquez, esta actuación, que cuenta con un presupuesto de 50.000 euros, contribuirá también a la conservación del patrimonio etnográfico y arquitectónico del rural gallego.

Una alvariza (o abellariza) es una construcción tradicional gallega, típica de las zonas de montaña como Ancares y Courel. | La Región

Las alvarizas representan un elemento patrimonial emblemático y singular de Galicia, siendo especialmente característico en la montaña oriental. Son construcciones tradicionales de piedra de planta circular destinadas, en origen, a proteger las colmenas de abejas frente a los ataques del oso. En la actualidad son estructuras estratégicas necesarias para promover la potenciación de poblaciones de especies polinizadoras.

No que alcanza a la Reserva de biosfera Ribeira Sacra y Sierras del Oribio y Courel, la Consellería y la Fundación Reina Sofía colaborarán en la creación de una masa mixta de frondosas de 1,37 hectáreas en la aldea del Vilar, en el Concello de Folgoso do Courel, que tenía un castañar de castaños centenarios que se vio afectado por el fuego.

Esta medida viene a complementar las actuaciones puestas en marcha por la Xunta para la restauración ambiental de este entorno. Entre ellas, por ejemplo, los trabajos para recuperar el vigor vegetativo de los castaños en el castañar de la Devesa -25 ha.-, así como de 5,8 ha. de madroñales; la regeneración de abedulares en 3,15 ha. en el lugar de Vidallón, o la actuación en 9 ha. de robles y otras frondosas en la parroquia de Visuña.