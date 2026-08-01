Miquel Iceta, Emabajador de España ante la Unesco: “España ha inscrito 50 bienes dentro del Patrimonio Mundial y la Ribeira Sacra está a ese nivel"”

Recién llegado de Corea del Sur, donde se ha celebrado la última reunión del Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco, Miquel Iceta cree que el resultado, “referral”, ha sido favorable para la candidatura de la Ribeira Sacra, pues le permite presentar la propuesta otra vez en un año sin empezar el proceso desde cero. Eso sí, deben hacer ajustes técnicos supervisados por Icomos, el órgano consultivo que recomendó la no inscripción.

Pregunta. ¿Qué valoración hace de lo ocurrido en Busán?

Respuesta. Muy positiva, porque llegamos con la puerta a la candidatura de la Ribeira Sacra cerrada a causa del informe negativo de Icomos. Hemos conseguido que el comité rechace ese informe y abra la posibilidad de presentar dentro de un año nuevamente la propuesta de la Ribeira Sacra.

P. ¿Está entonces confirmando que la Ribeira Sacra volverá a intentarlo el año que viene?

R. Sí, esa es la voluntad tanto del Gobierno de España como de la Xunta de Galicia.

P. Pero antes hay que recibir a otra misión de Icomos, hacer las modificaciones necesarias e inscribir la candidatura otra vez en febrero de 2027. ¿Da tiempo a todo?

R. Desde luego que da tiempo. El procedimiento llamado referral está pensado para que se puedan cumplir los plazos, pero efectivamente hay que trabajar desde hoy mismo.

P. ¿Hay fecha prevista o estimada para la visita de Icomos?

R. Eso lo tienen que decidir el Gobierno de España y la Xunta, para comunicárselo a la Unesco. Lo que hace la delegación española es poner en conexión a las administraciones y a la Unesco, pero la toma de decisiones le corresponde a la Xunta y el Ministerio de Cultura.

P. ¿Dice que llegaron a Busán con la puerta cerrada?

R. No es que lo que diga yo. Tengo delante el proyecto de decisión, que decía literalmente “no inscribir la Ribeira Sacra Paisaje del Agua en España en la Lista de Patrimonio Mundial”.

P. Entonces, ¿cuando empezó la sesión usted creía que la propuesta sería rechazada?

R. No, porque estábamos convencidos de que íbamos a luchar y a tumbar ese informe, lo cual se consiguió. Existen diversas maneras de hacerlo. Se hubiera podido proceder directamente a la inscripción, que ha pasado en rarísimas ocasiones, y luego hay dos especies de prórroga: con “deferral” te dan dos años para cambiar significativamente la propuesta y con “referral”, la que logramos, te permiten en un año volver a presentar la candidatura con ajustes técnicos mínimos, no cambiando radicalmente su contenido.

P. ¿Cómo lo lograron?

R. Ha habido una labor magnífica de la Xunta de Galicia y el Ministerio de Cultura, con intercambios a nivel técnico importantes. También hay que hablar del prestigio de España, que tiene ya 50 bienes inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial. Somos el quinto país del mundo, solo por detrás de Francia, Italia, Alemania y China. Quizá por eso nos exigen más, pero nosotros intentamos darle la vuelta al argumento. Si ya hemos inscrito 50, no vamos a proponer cosas que no tengan un valor similar y devaluar nuestro patrimonio. Estamos convencidos de que la Ribeira Sacra está a ese nivel y merece tal reconocimiento.

P. ¿Por qué cree que es erróneo el informe de Icomos?

R. Porque deslizaba la utilización del nombre Ribeira Sacra con fines comerciales, cuando resulta que la primera vez que aparece es en el año 1.124. En aquella época, no había precisamente mucho marketing ni publicidad. Decían también que es un bien seriado, pero un bien seriado se refiere a la inscripción de un conjunto de bienes y nosotros estamos inscribiendo uno con una visión global. Además, había cosas en el inventario que confundían el espacio de la Ribeira Sacra con el de la Reserva de la Biosfera, que es mucho mayor, con lo cual introducían en la Ribeira Sacra muchos más saltos de agua de los que hay. Había errores fácticos que denunciamos y pedimos que sean corregidos.

P. ¿Y qué debe corregir la propuesta?

R. Mire, yo no soy experto en patrimonio. Para detalles sobre esta cuestión es mejor referirse a la Xunta de Galicia o al Ministerio de Cultura. Sí le puedo dar mi impresión sobre la candidatura, que es muy grande.

P. Le escucho.

R. Muchas veces el patrimonio se limita a la valoración de un edificio, un conjunto, restos o vestigios. En cambio, la Ribeira Sacra es un esfuerzo por proyectar una historia completa de 15 siglos, que se manifiesta en ese encuentro entre dos ríos, en esos valles tan escarpados, en la utilización del agua, el cultivo específico que constituye la viticultura heroica y en todos los restos que desde la Edad Media hasta la actualidad bordean ese valle. A veces cuesta trasladar la importancia del conjunto, no solo de cada pieza, y del esfuerzo de la población durante 15 siglos por quedarse en la Ribeira Sacra y vivir de sus recursos naturales, con estricta protección del paisaje y la naturaleza.

P. ¿Cómo convencería a los escépticos y críticos, que los hay, de que la Ribeira Sacra debe ser declarada Patrimonio de la Humanidad?

R. Debe serlo para obtener un reconocimiento internacional y una oportunidad de proyección en cuanto a prestigio, turismo o interés, pero también por unas obligaciones especiales de protección. Es un reconocimiento a una historia larga, de 1.500 años, de una gente empeñada en vivir allí, luchando contra la despoblación y usando todos los recursos a su alcance. Y haciéndolo, además, de forma inteligente, ecológica y sostenible. Eso merece la pena reconocerlo y le cuento algo personal, tuve la oportunidad de conocer la Ribeira Sacra y hasta que no la visité no la entendí.

P. ¿A qué se refiere?

R. A que era un sitio del que había fotos muy bonitas, un vino que se hace en laderas verticales, pozos medievales, molinos de agua, una central hidroeléctrica, ermitas, monasterios… Uno podía pensar que de eso hay en muchos lugares, pero de lo que no hay tantos ejemplos es de semejante patrimonio concentrado de esta manera, buscando fijar a la población en el territorio y con un especial cuidado sobre el entorno. Cuesta encontrar con quien comparar. Yo no tengo duda de que la Ribeira Sacra tiene un valor universal extraordinario, que merece ser reconocido y recibir toda la protección posible para que lo que ha durado 15 siglos dure otros 15. Que los vecinos no esperen un beneficio inmediato. Esto no va a cambiar las condiciones de vida, pero ofrece unas oportunidades desde el punto de vista del prestigio, la proyección internacional y el turismo y un refuerzo de la protección.

P. Hace poco, en este diario hablamos con alguien dedicado al sector del turismo a quien le preocupaba la masificación que puede conllevar la declaración.

R. Son las administraciones las que deben establecer los mecanismos de limitaciones de acceso si son necesarios. No está escrito que una posible afluencia de turistas desborde las posibilidades de la Ribeira Sacra. Es verdad que ha habido casos de lugares inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial que luego se han visto desbordados. Incluso alguno pide por favor que lo borren. Pero hay que recordar que si reclamamos la inscripción es porque lo han solicitado la Ribeira Sacra, sus administraciones y la Xunta de Galicia. Nosotros estamos trasladando esa voluntad y defenderemos la inscripción hasta conseguirla.

P. ¿Puede la declaración incluso proteger de las masificaciones? ¿No es una invitación a que venga gente por encima de las posibilidades?

R. Al revés, cuando un bien se inscribe en la Lista de Patrimonio Mundial acepta unas limitaciones. Ha habido casos de lugares que han pretendido hacer una infraestructura tan importante que ha motivado una queja frente a la Unesco y esta ha pedido explicaciones. Inscribir un bien en la Lista de Patrimonio Mundial incrementa la protección y ofrece posibilidades, pero también comporta responsabilidades.

P. ¿Tiene previsto volver próximamente a la Ribeira Sacra?

R. Próximamente no, pero estoy seguro de que volveré, porque me gustó e interesó muchísimo. Además, la acogida que tuve por parte de la gente, que sabía del esfuerzo que estábamos haciendo, fue magnífica.

P. ¿Qué fue lo que más le gustó de la Ribeira Sacra?

R. Yo creo que me gustó todo. Esa es la cuestión, a veces es difícil de comunicar. No es que me gustara un monasterio, un salto de agua, una ermita o ver cómo se cultivaba la vid para hacer vino, por cierto, muy bueno. Es todo. Imaginar lo que han sido 15 siglos de historia de una población esforzándose por vivir allí. Los propios socalcos, la forma de reaprovechar el agua... Hoy la Ribeira Sacra ofrece energía más allá de su territorio, porque produce más de la que necesita. Hay tantas cosas que explicar, comprender y honrar que a veces puede costar transmitírselo a una persona que no la conoce y solo ve un grupo de fotos o un dossier escrito, porque así no se puede hacer idea de la manera especial de vivir en la Ribeira Sacra, ni de que se haya mantenido tanto tiempo.