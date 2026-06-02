Monasterio de San Xoán de Camba: La Ribeira Sacra saca a la luz su pasado milenario

Las excavaciones arqueológicas realizadas en el monasterio de San Xoán de Camba, en Castro Caldelas, están aportando nuevas claves sobre los orígenes del monacato en la Ribeira Sacra. Así lo explicó ayer el arqueólogo Manuel García Cabo durante la conferencia “Na procura das orixes do monacato na Ribeira Sacra: o mosteiro de San Xoán de Camba”, celebrada en el Centro Cultural Marcos Valcárcel dentro del ciclo divulgativo Arqueoloxía en monodose, organizado por el Museo Arqueolóxico de Ourense.

Las investigaciones han confirmado la existencia de un monasterio datado en el siglo X

Durante su intervención, García Cabo presentó los resultados de las últimas campañas arqueológicas desarrolladas en este enclave. El objetivo de los trabajos era caracterizar arqueológicamente un yacimiento del que hasta ahora solo se conocían referencias documentales. Las investigaciones han confirmado la existencia de un monasterio datado en el siglo X y han permitido documentar una necrópolis altomedieval utilizada entre los siglos X y XIV. Además, los arqueólogos localizaron los cimientos de una construcción anterior vinculada a los primeros usos funerarios del lugar, un hallazgo que apunta a que el monasterio pudo asentarse sobre estructuras de época tardorromana.

La aplicación de técnicas de georradar permitió detectar también numerosas sepulturas que permanecen aún sin excavar, así como restos de la portada de la iglesia medieval original, un edificio muy diferente del templo actual, construido en el siglo XVIII. Los resultados refuerzan la importancia histórica de San Xoán de Camba y abren nuevas vías de investigación sobre las raíces del monacato en la Ribeira Sacra.