RECINTO DO TOURAL
Castro Caldelas recupera a feira de gando o 3 de xuño
O Concello do Castro de Caldelas prepárase para volver celebrar as súas habituais feiras de gando, que retomará a súa celebración este 3 de xuño, sendo a primeira en Galicia neste ano, marcado polas restricións, aínda vixentes alomenos ata este 31 de maio, sobre a dermatose nodular. A primeira gran cita terá lugar o luns, día 3 de xuño, no emblemático recinto do Toural da vila, retomando así unha actividade que a administración local considera de vital importancia para as transaccións comerciais e as relacións sociais da bisbarra.
Para facilitar o desenvolvemento do mercado e garantir as medidas de hixiene, o centro de desinfección municipal permanecerá aberto a véspera da feira, o domingo 2 de xuño en horario de 11,00 a 13,00 horas, así como durante toda a mañá do propio luns día 3. Ademais do eido estritamente comercial, a feira contará co seu habitual ambiente festivo e gastronómico. No propio recinto feiral, os gandeiros, tratantes e o público asistente poderán degustar un xantar a base de empanada, churrasco ou carne ao caldeiro, sobremesa, café, chupito, pan e viño por un prezo pechado de 20 euros. O tradicional pulpo tamén estará dispoñible, con custo á parte, tanto na pulpeira do recinto como nos locais hostaleiros da vila.
A alcaldesa, Sara Inés Vega, reivindica a enorme tradición gandeira e agraria da comarca, moi vinculada tamén ao viñedo. O Concello valora moi positivamente a existencia dun bo número de explotacións lideradas por xente nova, o que demostra que o sector primario é “rendible e con futuro”. Neste senso, pide apoio ás diferentes administracións e unha maior simplificación dos trámites burocráticos para facilitar o traballo destas granxas. Segundo subliña, a aposta desta mocidade e a chegada de migrantes á zona está a permitir un crecemento da poboación que xa se reflicte no aumento de nenos matriculados na gardería, no colexio e no instituto.
En canto á procedencia do gando que poderá acudir ao Toural o día 3, está por ver. Aínda que na información inicial o Concello apuntaba á posibilidade de recibir reses tanto de Galicia como de fóra, a asistencia real estará marcada pola normativa sanitaria da Xunta que estea en vigor ese día.
Segundo a Consellería do Medio Rural, as medidas preventivas actuais fronte á dermatose nodular contaxiosa (prorrogadas polo de agora ata o 31 de maio) permiten a celebración de feiras e mercados, pero restrinxen a participación a animais procedentes de explotacións galegas. Polo tanto, a posibilidade de que poida acudir gando doutras comunidades dependerá de se a Xunta decide levantar ou flexibilizar esa restrición.
