Ofrecen 500 euros por encontrar a Blau tras una falsa alarma en Melón: "Le hemos salvado la vida a otro perro"

Blau, un podenco de nueve años, desapareció el pasado 3 de abril en Vilarmel, en el municipio lucense de Quiroga.

La búsqueda de Blau, perro de raza podenco desaparecido en abril en Quiroga, Lugo, continúa en el entorno de la Ribeira Sacra. Su familia, residente en Barcelona, ofrece una recompensa de 500 euros a quien encuentre al animal y lo devuelva. Su dueña, Pilar Rodríguez, reconoce que el dinero es también una forma de llamar la atención y conseguir que más personas se impliquen en la búsqueda. "Es una manera fácil de hacer que la gente se fije más", explica.

Hace dos semanas, su dueña recibió el aviso de una mujer que aseguraba haber visto a Blau en la zona de Bóveda, en Lugo. Sin embargo, Pilar quiere contar con pruebas que confirmen que se trata de su mascota antes de viajar desde Barcelona. "No quiero desplazarme si no tengo un vídeo o una prueba real de que es realmente mi perro", señala.

La familia insiste en que, si alguien ve al perro, no debe intentar cogerlo ni perseguirlo. "Es importante que la gente no lo coja porque podría estar en estado de shock, asustarse y huir", advierte su dueña. En su lugar, recomienda anotar la ubicación y hacer una fotografía o un vídeo que permita confirmar que se trata de Blau.

Blau, un podenco de nueve años, desapareció el pasado 3 de abril en Vilarmel, en el municipio lucense de Quiroga. | La Región

Un aviso en la A-52, en Melón, permitió salvar a otro perro

La familia ya ha recibido un aviso en el que depositaron toda su esperanza, pero que resultó frustrado. Fue en julio y provino de una chica que decía haber visto al perro en la zona de Melón, Ourense, y cerca del túnel de Alongos, en la A-52. Finalmente, comprobaron que no era Blau, aunque aquella llamada tuvo otro resultado positivo. "Le hemos salvado la vida a otro perro que estaba herido en la A-52, que parece ser que lo habían atropellado", cuenta la dueña de Blau.

Aquel episodio refuerza la importancia de comunicar los avistamientos, aunque no siempre correspondan al animal que se busca. La familia pide que las personas que crean haber visto a Blau aporten imágenes o información precisa para evitar desplazamientos innecesarios y facilitar su localización.

La familia ha elaborado este cartel para difundir la búsqueda de Blau y ofrece una recompensa de 500 euros. | La Región

Desapareció durante las vacaciones de Semana Santa

Blau se perdió el 3 de abril en Vilarmel, en el municipio lucense de Quiroga, cuando salió corriendo detrás de unas ovejas. La familia, que tiene raíces en la zona, se encontraba allí pasando las vacaciones de Semana Santa. Desde entonces, sus propietarios han difundido carteles y publicaciones en redes sociales para intentar encontrarlo, los últimas estas semanas en bóveda con ayuda de una vecina.

El perro tiene nueve años y, según explica su dueña, es muy cariñoso. Es de color canela o marrón, tiene la punta de la cola blanca, está castrado, lleva microchip y tiene un diente delantero roto.

Quienes dispongan de información sobre su paradero pueden llamar a los teléfono de Pilar Rodríguez y su hijo: 616 06 43 92 y 685 77 78 21. La familia mantiene la esperanza de encontrarlo y pide colaboración, especialmente en las zonas de Monforte, Bóveda y el entorno de la Ribeira Sacra donde se sitúa el aviso más reciente.