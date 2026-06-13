Un pacto por la vivienda en la Ribeira Sacra

Las agrupaciones empresariales de Ourense y Lugo se aproximarán el próximo 19 de junio a la situación de la vivienda en la Ribeira Sacra. Un encuentro celebrado en el parador de Monforte de Lemos intentará “por enriba da mesa as bases para un pacto sobre a vivenda na Ribeira Sacra”, afirmaba Severino Rodríguez, presidente de la asociación de empresarios “Ribeira Sacra Next”.

A falta de vivenda afecta á fixación de poboación, ao desenvolvemento económico, á capacidade de atraer talento e o equilibrio territorial"

“A vivenda converteuse nun dos retos estruturais máis determinantes para o futuro da Ribeira Sacra”, indicaba a continuación César Blanco, vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Ourense (CEO), quien especificaba que la disponibilidad de espacios habitacionales “afecta á fixación de poboación, ao desenvolvemento económico, á capacidade de atraer talento e o equilibrio territorial”, motivo por el que el encuentro de Monforte buscará “aportar datos, escoitar especialistas e construír propostas realistas e compartidas”.

Por su parte, Jaime López, secretario de la Confederación de Empresarios de Lugo, señalaba la importancia de que los empresarios de Ourense y Lugo aborden unidos cuestiones como esta. “Sabemos la repercusión que tiene el hecho de que muchos fondos europeos vayan al Eixo Atlántico y no a nuestras provincias, que requieren, precisamente, más apoyo y más colaboración”.

Experiencias importables

Además de la participación de empresarios y políticos en el encuentro, estarán invitados responsables de distintas experiencias piloto en Cataluña, Navarra o Castilla y León para aportar su perspectiva a la hora de abordar cómo se amplía la bolsa de vivienda en el territorio rural, algo que Severino Rodríguez calificaba como “moi necesario”.

“Plantexámolo como un lugar de encontro, de posta en común de diversas ideas, tanto de xente de Galicia como de Navarra, de Barcelona, de Palencia… Hai miles de vivendas baleira na Ribeira Sacra, e só a través dun pacto e unha acción conxunta de todos os actores poden converterse en vivendas que son para habitar e que, por tanto, van a dinamizar a economía”, indicaba el presidente de Ribeira Sacra Next, quien espera que la reunión del 19 de junio permita dar pasos en positivo para ello.