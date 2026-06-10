Los regidores de los municipios de la Ribeira Sacra confían en el impulso económico ante la decisión de la Unesco
PATRIMONIO MUNDIAL
Luis Fernández Guitián, Sara Inés Vega, Oscar Diéguez, Manuel Seoane y Manuel Fernández afrontan la etapa final con optimismo, y reconocen que la integración territorial ha sido positiva para ellos
La recta final para la declaración de la Ribeira Sacra como Patrimonio de la Humanidad se afronta con optimismo y cohesión institucional desde los municipios implicados. A pesar de la dureza del informe de Icomos, los representantes locales destacan la transparencia en la gestión de la candidatura y valoran el respaldo unánime del Gobierno central y de la Xunta de Galicia.
Los alcaldes coinciden en que la inclusión en este proceso ya funciona como un elemento dinamizador para el territorio. Desde que la zona recibió la consideración de Bien de Interés Cultural, se registra un incremento en las inversiones públicas y en las iniciativas de empresas privadas. El turismo y las actividades económicas vinculadas muestran un crecimiento constante, especialmente visible durante los meses de verano.
La expectativa ante la resolución oficial es alta debido al beneficio que supondría para la promoción exterior y para la llegada de visitantes. Los concellos asumen que el reconocimiento internacional exigirá un trabajo posterior por parte de los ciudadanos para explotar el potencial del destino. Con todo, las administraciones locales consideran que el objetivo principal de visibilizar la Ribeira Sacra ya se ha alcanzado.
Luis Fernández Guitián, presidente del Cosorcio de Turismo: “O Icomos é como o fiscal dun xuízo”
“O Icomos en realidade é como un fiscal nun xuízo: busca sempre a a parte, digamos, máis dura, pero ao final o xuíz é o que decide, e sempre é máis máis benévolo. Neste caso, é habitual que nos últimos anos os países con máis candidaturas -como como son os países europeos e entre eles España- téñano máis difícil, por iso se lle buscan tamén as partes menos positivas. Pero hai moitísimas partes positivas no informe. Sabemos que o Estado e a Xunta están ahí para que a candidatura saia adiante, e estamos convencidos de que a próxima reunión que teñamos co conselleiro e co Ministerio vai ser para festexar que a candidatura saia adiante”.
Sara Inés Vega, alcaldesa de O Castro de Caldelas: “Sería unha bendición que fora adiante”
“Sabiamos que era moi difícil. Eu creo que o traballo está feito, pero era moi complicado, entón non sei o que se pode facer e o que vai a pasar nesta recta final. Para nós sería unha bendición que todo fora adiante. Valoro moi positivamente o traballo da Xunta e, sobre todo tamén, o traballo do Goberno central que unanimemente leven esta candidatura como única a nivel de España. Pero a cousa está difícil. O que supuxo ata o de agora é un desenvolvemento moi importante a nivel turístico. Creo que esta candidatura está ganada dende o momento en que se fala dela e que está repercutindo por todo o territorio. O máis importante xa se conseguiu”.
Oscar Diéguez, alcalde de Monterderramo: “Temos que reforzar o concepto de destino”
“Para o noso Concello, ser Patrimonio Mundial pode supoñer que nos visiten máis, ter máis máis turistas. E colocarnos no mapa, xa non só como Montederramo, senón como como Ribeira Sacra, reforzando esa idea de de destino e de e de traballo que se vén facendo ao longo de todos de todos estes anos por todas as administracións, tanto locais como provinciais e autonómicas. Ao longo de todo o proceso a colaboración entre as institucións foi foi exquisita, e se nos foi informando dende a Xunta e o Goberno. E agora tócanos permanecer todos xuntos, e a remar para o próximo 21 de xullo conseguir ser declarados Patrimonio”.
Manuel Seoane, alcalde de A Peroxa: “Temos que poñernos as pilas de todas as formas”
“Inflúe moito no turismo, en moitas actividades económicas estar na Ribeira Sacar, e poden axudar moito estar na lista de PatrimonioMundial. A Peroxa xa de favoreceu de ser Ribeira Sacra, e se agora por encima ten e conseguimos que sexa recoñecida como Patrimonio da Humanidade… Temos que saber explotar e ese tirón, e vai depender de todos os cidadáns que o explotemos. Porque, importa ser Patrimonio da Humanidade se os veciños quedamos quietos e non facemos nada? Temos que poñernos as pilas de todas as formas, e se somos Patrimonio da Humanidade, pois moito máis, por suposto”.
Manuel Fernández, teniente de alcalde de San Xoan de Río: “A denominación pode facer moito pola zona”
“Saio do encontro con unhas boas impresións. Agora, veremos despois o que nos sae. Os que o saben son eles (por la Xunta y los ministerios), que están arriba, como vai o tema e como non vai. A denominación pode facer moito para a zona toda, pode parecer moito. Vai traer moitas cousas e xente, actividades e todo. Nos estamos empezando a beneficiarnos, porque aínda non hai moito que entramos. Pero xa se nota, sobre todo no verán. Vese máis turismo e máis xente, máis todo. Cando un proxecto trae riqueza, trae para todos, e cando non hai... non hai para nadie”.
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