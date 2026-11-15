Purdeus revive la pisa de la castaña en la Ribeira Sacra

La localidad de Purdeus, en Parada de Sil, celebró este sábado la decimotercera edición de la Festa da Pisa da Castaña, una cita que recupera los antiguos trabajos vinculados a este fruto y reúne tradición, productos locales y gastronomía.

Purdeus, en la parroquia de Chandrexa, volvió a convertirse este sábado en punto de encuentro para vecinos y visitantes con motivo de la decimotercera edición de la Festa da Pisa da Castaña, un evento que destaca una de las tradiciones más arraigadas de la cultura rural gallega y los antiguos métodos empleados para preparar y conservar este fruto, fundamental durante generaciones en la economía y alimentación familiar.

La jornada comenzó con la apertura del mercado tradicional de productos, en el que los asistentes pudieron acercarse a diferentes elaboraciones gastronómicas y productos del territorio, como bicas, quesos, mermeladas y vinos.

Cribado de las castañas para retirar la piel. | Óscar Pinal

La actividad comercial se desarrolló junto a uno de los momentos centrales de la fiesta: la recreación de la pisa de la castaña en el sequeiro, que permitió a los asistentes acercarse a una labor que durante siglos formó parte de la vida. La actividad tuvo lugar, un año más, en el sequeiro de Amalia Fernández, que cede este espacio para mantener viva la tradición. Este lugar fue el elegido para recrear el tradicional proceso de secado de las castañas, que se prolongaba varias semanas gracias al calor suave y constante del fuego, que elimina la humedad del fruto.

Una vez secas, las castañas estaban listas para la pisa. Para ello se introducen en sacos para golpearlas contra un pisón de madera y desprender la cáscara sin romper el fruto. La demostración permitió contemplar la destreza que requiere este trabajo, en el que la experiencia de los mayores juega un papel fundamental. El proceso concluía con el cribado, tarea que también precisa habilidad. Las castañas se colocan en una criba, que un vecino mueve con movimientos acompasados, haciendo que los frutos salten y se desprendan de los restos de piel. De esta manera, quedan limpias y listas para su conservación.

Sabor a tradición

La programación continuó con el xantar popular, al que asistieron 230 personas. El menú incluyó un cocido completo, con androlla y castaña cocida, además de postre, café y chupitos. La comida se acompañó de vinos de la D.O. Ribeira Sacra.

La Festa da Pisa da Castaña alcanzó su decimotercera edición en una apuesta por recuperar y divulgar antiguos oficios y costumbres relacionados con el aprovechamiento de los recursos naturales. La cita convierte a Purdeus en escaparate de la memoria rural y preserva una tradición que forma parte de la identidad de Parada de Sil y de toda la Ribeira Sacra.