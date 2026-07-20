La Ribeira Sacra afronta esta semana el examen decisivo para convertirse en Patrimonio Mundial de la Unesco

La candidatura de la Ribeira Sacra para ser declarada Patrimonio Mundial de la Unesco afronta esta semana su momento decisivo durante la reunión del Comité de Patrimonio Mundial que se celebra en Busán (Corea del Sur) hasta el próximo 29 de julio.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacó este lunes la fortaleza de una propuesta que calificó como “sólida, rigurosa y novedosa”, basada en la singularidad de un territorio modelado por el agua y en la riqueza de su patrimonio cultural, natural e hidráulico.

Durante la reunión del Consello de la Xunta, Rueda recordó que el Gobierno gallego ha invertido más de ocho millones de euros en la conservación de bienes patrimoniales de la Ribeira Sacra y ha impulsado cerca de 90 actuaciones en colaboración con otras administraciones y entidades.

Por su parte, el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, subrayó que esta candidatura constituye una auténtica “candidatura de país” que ya ha contribuido a que la Ribeira Sacra sea un territorio “más vivo, cuidado y reconocido”.

Una candidatura reforzada tras su revisión en 2021

La propuesta que será evaluada por la Unesco es el resultado del trabajo desarrollado tras el aplazamiento estratégico acordado en 2021 para revisar y reforzar el expediente. La Xunta defendió que este proceso permitió profundizar en los valores diferenciales de la Ribeira Sacra y presentar una candidatura con mayor solidez técnica.

El documento pone el foco en la excepcional relación histórica entre el ser humano y el agua, reflejada en los impresionantes cañones fluviales de los ríos Miño y Sil, así como en un valioso patrimonio hidráulico formado por molinos, presas, saltos de agua y otras infraestructuras históricas que han llegado hasta nuestros días.

La decisión se conocerá previsiblemente el próximo fin de semana

La delegación gallega desplazada a Corea estará encabezada por el director xeral de Patrimonio Cultural, Ángel Miramontes, acompañado por el coordinador de la candidatura, Mario Creciente. También participarán representantes del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Asuntos Exteriores y el embajador de España ante la Unesco, Miquel Iceta.

El Comité de Patrimonio Mundial evaluará un total de 33 candidaturas internacionales. Según las previsiones de la Xunta, la resolución sobre la Ribeira Sacra podría conocerse entre el domingo 26 y el lunes 27 de julio.

Confianza en el resultado final

Aunque el informe previo de Icomos, organismo asesor de la Unesco, ha generado debate, López Campos recordó que sus valoraciones no son vinculantes y que las decisiones finales del Comité suelen diferir en numerosas ocasiones de dichas recomendaciones.

El conselleiro insistió en la “solvencia y rigor” del expediente gallego y agradeció el apoyo recibido por parte de instituciones, administraciones y entidades implicadas en el proceso.

“Espero que tengamos buenas noticias de aquí a una semana”, concluyó López Campos, confiando en que la Ribeira Sacra logre finalmente el reconocimiento internacional como Patrimonio Mundial de la Unesco.