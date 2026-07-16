La Ribeira Sacra cumple un lustro como Reserva de la Biosfera

Asistentes al acto que conmemoró los cinco años de la Ribeira Sacra como Reserva de la Biosfera

La Reserva de la Biosfera de la Ribeira Sacra y las Serras do Oribio e Courel alcanza su quinto aniversario con 5,5 millones de euros invertidos por la Consellería de Medio Ambiente y un grado de cumplimiento cercano al 100% de las exigencias de la Unesco. El Parador de Santo Estevo acogió ayer el acto conmemorativo de este primer lustro, marcado por el reto de transformar la conservación en actividad económica, empleo y población.

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, defendió que la figura ha permitido atraer recursos y abrir nuevas oportunidades para la zona. A la inversión de su departamento sumó más de 3,5 millones ejecutados por Augas de Galicia en actuaciones de abastecimiento, saneamiento y depuración. “É posible crecer sen renunciar á nosa identidade”, afirmó.

Por su parte, el director del Ibader, Pablo Ramil, situó en el 99% el cumplimiento actual de los requisitos establecidos por la Unesco. La reserva afrontará dentro de cinco años su primera evaluación internacional, un plazo que, a su juicio, debe aprovecharse para alcanzar el máximo nivel posible. Entre los avances pendientes citó una marca común para productos y servicios, una red coordinada de espacios divulgativos y nuevos servicios relacionados con la naturaleza.

La directora xeral de Patrimonio Natural, Marisol Díaz Mouteira, puso el foco en las actuaciones desarrolladas sobre bosques, hábitats y especies invasoras. “Conservar tamén significa crear oportunidades, impulsar proxectos e construír futuro”, señaló. Entre las intervenciones realizadas figuran trabajos en más de cien hectáreas de masas autóctonas y la recuperación de la continuidad ecológica del río Lor.

Además, la gerente del Consorcio de Turismo de la Ribeira Sacra, Alexandra Seara, rechazó que los reconocimientos impidan el desarrollo de la zona. “Algúns teñen medo de que se somos protexidos internacionalmente non se vai poder facer nin montar nada. Estes cinco anos demostran o contrario”, indicó. También situó la desestacionalización turística como el principal reto que afrontar el territorio los próximos años: “Xa hai moito feito, pero queremos seguir”.

Por otro lado, Rafael Rodríguez, presidente del Monte Comunal da Moura, advirtió del abandono forestal causado por la pérdida de población y reclamó un mayor apoyo administrativo. Antonio Lombardía, presidente del Consello Regulador de la D.O. Ribeira Sacra, destacó la importancia de implicar a los habitantes. “Se as persoas do territorio non lle dan valor, isto non se poderá conservar”, advirtió.

Por último, el concelleiro de Cultura de Nogueira de Ramuín, Raúl Soto, destacó que la Reserva de la Biosfera permitió a los concellos de la zona “ter prioridade para acceder a axudas”, mientras los vecinos mantienen el disfrute de sus propiedades.

La gran "final" que se debe ganar

El balance de los cinco primeros años de la Reserva de la Biosfera estuvo acompañado por la mirada hacia el próximo gran objetivo: lograr que el paisaje cultural de la Ribeira Sacra sea reconocido como Patrimonio de la Humanidad.

Ángeles Vázquez mostró una gran confianza en la decisión. “Estou segura de que a Unesco non vai poder dicir outra cousa que si. Se hai un escollo ou unha cousa que non se entende, sentarémonos, pero debemos ser Patrimonio da Humanidade. E, se non, seguiremos loitando”, aseguró.

Vázquez presentó la candidatura como la posible culminación de un modelo que busca compatibilizar la protección del paisaje con la permanencia de población y actividad económica. El presidente del Consello Regulador de la Ribeira Sacra, Antonio Lombardía, optó por una metároa futbolística para explicar la situación que se está viviendo: “Temos unha final o domingo, pero tamén outra co patrimonio. Non somos favoritos, pero debemos intentar gañala”.

En todo caso, Lombardía reclamó que la conservación no puede depender únicamente de una resolución internacional. “Hai que investir para concienciar de que somos un patrimonio mundial, con independencia de que nos dean o papel ou non”, señaló. Como ejemplo, citó la evolución del sector vitivinícola de los últimos años: “Antes da D.O. isto non tiña nin nome. Deulle un valor colectivo”, explicó.