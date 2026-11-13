La Ribeira Sacra premia nuevas ideas de negocio

Azka Sakra, Adega Connect y Uva Enteira son los tres proyectos ganadores de la XII edición del Concurso de Proyectos Empresariales Semente Ribeira Sacra, cuya gala de entrega de premios se celebró hace unos días. La iniciativa, organizada por la Asociación Semente de Monforte, busca apoyar nuevas ideas de negocio y fomentar el emprendimiento en la zona.

El primer premio, dotado con 10.000 euros, fue para Azka Sakra, una propuesta centrada en la deshidratación artesanal de frutas y verduras propias y de productores locales. El segundo puesto, con 6.000 euros, recayó en Adega Connect, una plataforma digital pensada para ayudar a las pequeñas bodegas de la Ribeira Sacra a controlar todo el proceso de producción, desde el viñedo hasta la botella.

Por su parte, Uva Enteira consiguió el tercer premio, de 4.000 euros, con un proyecto que busca transformar el bagazo de la uva en productos de mayor valor.

Además de los premios económicos, esta edición ofrece formación y asesoramiento a los diez proyectos finalistas. Durante el primer semestre del próximo año podrán participar en un plan de asesoramiento técnico financiado por AGADER. También se concederá una plaza en el Executive MBA de EF Business School de A Coruña al proyecto mejor clasificado.

La jornada reunió a los finalistas y a representantes de las empresas e instituciones que apoyan el concurso. En la entrega de premios participaron la directora general de AGADER, Mª Paz Rodríguez, y la vicepresidenta primera del Parlamento de Galicia, Raquel Arias. El acto estuvo presentado por la presidenta de Semente de Monforte, Pilar López.

En sus doce ediciones, el certamen ha repartido ya 35 premios, con una cantidad total de 225.000 euros, y se ha convertido en una iniciativa de apoyo a nuevas empresas y emprendedores de la Ribeira Sacra.