Don Quijote y Sancho son prototipos del carácter de los españoles. No estoy seguro de que Cervantes tuviera el propósito de retratarnos pero llevamos más de trescientos años alabando su intuición. Tenemos más, como el Cid o el Lazarillo o la Celestina o el Buscón don Pablo o don Juan Tenorio… quienes también ocupan su lugar ejemplarizante en el acervo popular. De ellos a nuestros días la lista se ha colmado con otros fuera de los libros y del teatro, nacidos en el cine, el cómic, las revistas, la televisión, la radio y la IA. Expurgando he sacado del baúl de los recuerdos dos prototipos creados por Francisco Ibáñez para mayor gloria de las tiras gráficas. Acudieron a mí antes del desgraciado accidente del AVE, de la explosión de la gran huelga general y dentro de la precampaña electoral. Los impactos de estas tres circunstancias han desplazado del plano informativo otra nueva historia de la “generación Mortadelo y Filemón”.

Acaba de escapar del silencio otra aventura de la T.I.A.

Me explico. En el futuro alguien con experiencia analítica y sociológica deberá estudiar los casos de José Manuel Villarejo, la “policía patriótica”, M.A.R., Leire Díez, Aldama, Koldo García, Peinado, periodistas, magistrados, policías, abogados y políticos hijos del TBO. Personajes que deberán ser juzgados por su afán conspirador en los salones del reino y por los corredores de la Villa y Corte borbónica actuando con costumbres políticas del siglo XIX. Los aúno en un mismo plano porque todos parecen empleados del servicio Técnicos de Investigación Aeroterráquea, agencia más conocida como la T.I.A., donde Mortadelo y Filemón eran sus principales investigadores. Actuaciones, entre otras, como la persecución a Bárcenas para sustraerle documentos acusatorios contra el PP en la trama Gürtel, el caso Kitchen contra Podemos y los independentistas catalanes, los tejemanejes para salvar de la justicia al novio de la niña Isabel, la rocambolesca agenda de la fontanera, la dormida trama de los hidrocarburos, las grabaciones puteras del asesor gigantón, los enredos de un juez sin crédito… de no ser reales merecerían espacio propio en las páginas del Pulgarcito, pero son ciertos, nos avergüenzan y hasta retratan una parte de nuestra moderna sociedad sin las gracias ocurrentes de Mortadelo y Filemón ni la pluma sarcástica de Miguel de Cervantes.

Y vienen a cuento porque acaba de escapar del silencio otra aventura de la T.I.A. Se trata del presunto intento de comprar a Koldo por parte de los fontaneros del PP, empujándolo a contar historias verdaderas o falsas para incriminar y derrocar al presidente Sánchez. Se ha probado con facturas legales que en la jugada intervino la empresa de Okdiario, el digital de Eduardo Inda, pagando con 242.000 euros la defensa de Koldo, a quien presuntamente prometieron un millón de euros y la reducción de la pena para no entrar en prisión. Como en las historietas de Ibáñez, la operación fue un chasco y ahora la conocemos con sus luces y sombras. La descubrimos sin entender por qué la Justicia no actúa de oficio y la investiga como en otros asuntos similares, sobre todo si es verdad que en la agenda de la fontanera, custodiada por el juez ya aparecen indicios anotados hace más de un año y medio. ¡En fin! A la postre nada extraordinario si tenemos en cuenta que todos los personajes de las tramas parecen haber sido educados con los TBO y Pulgarcito de la editorial Bruguera para desgracia del país. Y sabemos que los argumentos del cómic nunca tienen finales ni trágicos ni ejemplarizantes, tienden a la cómicidad del fracaso cotidiano buscando la risa y afirmando el prototipo “Mortadelo y Filemón”.