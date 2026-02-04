Las gasolineras amplían su oferta de servicios en el rural de Ourense

Las estaciones de servicio, como ocurre en otros sectores, viven un proceso de reinvención en el que suman nuevos servicios más allá de surtir combustible. En el caso de las gasolineras del rural, estos nuevos recursos se convierten en soluciones para los habitantes de este ámbito.

Un ejemplo de ello es la dificultad de tener que desplazarse para ir al cajero. Por ese motivo, la estación O Viaxeiro, en la A-52 a su paso por O Riós, ha implantado un sistema para que cualquier persona pueda retirar efectivo. El proceso es idéntico a adquirir cualquier producto en su tienda con tarjeta o pago móvil, si bien el convenio actual lo hace exclusivo para clientes de Abanca.

Esta modernización, unida a mejoras en la operativa de pago y a la compra de sistemas de seguridad, ha sido posible gracias a una aportación de 30.000 euros de la Consellería de Economía e Industria, en el marco de una línea de ayudas que el año pasado en la provincia alcanzó los 100.000 euros, y de la que se beneficiaron 14 gasolineras.

La gerente de la estación, Isabel Estévez, mostró este miércoles al delegado territorial, Manuel Pardo, y a la alcaldesa de O Riós, Eva Barrio, el funcionamiento de este nuevo sistema de retirada de dinero. Pardo destacó la importancia de que estos negocios fijen servicios en zonas rurales, supliendo así la carencia de cajeros en estas áreas.

Pardo aprovechó la visita para anunciar que hasta el 9 de marzo está abierta la convocatoria de 2026, dirigida a estaciones ubicadas en concellos de hasta 20.000 habitantes. Dotada con una partida de 800.000 euros, mantiene el tope de 30.000 euros por solicitud.

Desfibriladores, la novedad

Entre las novedades, Pardo subrayó la inclusión de partidas específicas de hasta 1.500 euros para la instalación de desfibriladores y de 5.000 euros para la adquisición de grupos electrógenos. Sobre esto último, el delegado recordó su necesidad operativa afirmando que “cando houbo o apagón decatámonos da importancia de ter xeradores para ter autonomía e poder seguir suministrando combustible”.