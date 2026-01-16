Un piso por 200 euros al mes en O Riós para retener población que trabaja en el rural

El Concello do Riós suma y sigue en su empeño por tratar de establecer nuevos habitantes en el rural ofreciendo vivienda de titularidad municipal, digna y asequible. Ocho meses después de movilizar los primeros pisos en el núcleo de Castrelos de Cima, ahora añade uno nuevo en San Cristovo.

El piso ocupa la planta superior de un inmueble de dos alturas que abajo alberga ahora el local social de la aldea, pero que anteriormente había estado ocupado por el bar-cafetería del pueblo, que echó la persiana a finales de 2024. El Concello vio entonces una doble oportunidad, dar vida a los vecinos y atraer a nuevos, y adquirió la edificación por 35.000 euros a través de un convenio con el Instituto Galego de Vivenda e Solo, y la colaboración de la Diputación.

La vivienda, de 97 metros cuadrados, se distribuye en tres habitaciones, un baño, salón, comedor y una cocina recién instalada y completamente equipada. Además, cuenta con lavadora, calentador de agua y calefacción gracias a una nueva estufa de pellets. Esta rehabilitación, financiada por la Xunta y el ente provincial, también ha incluido el pintado y acondicionamiento estético exterior.

La alcaldesa, Eva Barrio, asegura que el objetivo de estas acciones está claro, fijar población: “Temos moita xente que veu doutros países ao rural grazas ao programa Retorna, con nenos e con familia, e o que queremos é que queden aquí e se integren. E para iso precisamos dispoñer de vivendas”.

Asimismo, avanza que este año rehabilitarán una nueva vivienda “enriba da guardería, no núcleo principal, para a que xa pedimos unha subvención á Consellería de Vivenda”.

Solo para empadronados

El precio mensual de este alquiler social está marcado en 200 euros al mes, más una mensualidad de fianza. Los interesados deberán cumplir varios requisitos: ser mayores de edad, estar empadronados en O Riós, carecer de viviendas en propiedad, tener ingresos familiares de entre 0,7 y 3,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples y además el piso deberá ser domicilio habitual.

Otros criterios de valoración pueden sumar hasta 23 puntos, como necesitar vivienda en O Riós por motivos laborales, el número de miembros de la unidad familiar, tener menores al cargo, el nivel de ingresos y encontrarse en situación de discapacidad o de vulnerabilidad social.

Las bases completas se pueden consultar en la sede electrónica del Concello, y el plazo de presentación de solicitudes hasta el 2 de febrero inclusive.