Galería | Riós disfruta de su Festa da Castaña e do Cogomelo un año más
31 EDICIÓN
La castaña y el cogomelo vuelven a reunir a vecinos y visitantes en O Riós. La localidad celebró la 31ª edición de su fiesta gastronómica, con reconocimientos, degustaciones y una comida popular que puso el broche a una jornada de tradición y sabor ourensano.
O Riós disfruta un año más de su Festa da Castaña e do Cogomelo, que alcanza ya las 31 ediciones. La castaña, uno de los grandes productos ourensanos del otoño, vuelve a ser la protagonista de una celebración que pone en valor la tradición y la gastronomía local.
Tras el acto oficial, en el que el Grupo Cuevas y la chef Begoña Vázquez recibieron sendas Castañas de Ouro concedidas por el Concello de O Riós, comenzó la feria. Un espacio de encuentro en el que convivieron autoridades, vecinos y visitantes, que pudieron degustar una amplia variedad de productos, desde embutidos hasta castañas.
La jornada culminó con una gran comida tradicional popular en el colegio público de la localidad, poniendo el broche a una nueva edición de una fiesta que mantiene viva la tradición del magosto y la cultura gastronómica de O Riós.
1/33
Galería | Riós disfruta de su Festa da Castaña e do Cogomelo un año más
|
Alán Pérez
2/33
Galería | Riós disfruta de su Festa da Castaña e do Cogomelo un año más
|
Alán Pérez
3/33
Galería | Riós disfruta de su Festa da Castaña e do Cogomelo un año más
|
Alán Pérez
4/33
Galería | Riós disfruta de su Festa da Castaña e do Cogomelo un año más
|
Alán Pérez
5/33
Galería | Riós disfruta de su Festa da Castaña e do Cogomelo un año más
|
Alán Pérez
6/33
Galería | Riós disfruta de su Festa da Castaña e do Cogomelo un año más
|
Alán Pérez
7/33
Galería | Riós disfruta de su Festa da Castaña e do Cogomelo un año más
|
Alán Pérez
8/33
Galería | Riós disfruta de su Festa da Castaña e do Cogomelo un año más
|
Alán Pérez
9/33
Galería | Riós disfruta de su Festa da Castaña e do Cogomelo un año más
|
Alán Pérez
10/33
Galería | Riós disfruta de su Festa da Castaña e do Cogomelo un año más
|
Alán Pérez
11/33
Galería | Riós disfruta de su Festa da Castaña e do Cogomelo un año más
|
Alán Pérez
12/33
Galería | Riós disfruta de su Festa da Castaña e do Cogomelo un año más
|
Alán Pérez
13/33
Galería | Riós disfruta de su Festa da Castaña e do Cogomelo un año más
|
Alán Pérez
14/33
Galería | Riós disfruta de su Festa da Castaña e do Cogomelo un año más
|
Alán Pérez
15/33
Galería | Riós disfruta de su Festa da Castaña e do Cogomelo un año más
|
Alán Pérez
16/33
Galería | Riós disfruta de su Festa da Castaña e do Cogomelo un año más
|
Alán Pérez
17/33
Galería | Riós disfruta de su Festa da Castaña e do Cogomelo un año más
|
Alán Pérez
18/33
Galería | Riós disfruta de su Festa da Castaña e do Cogomelo un año más
|
Alán Pérez
19/33
Galería | Riós disfruta de su Festa da Castaña e do Cogomelo un año más
|
Alán Pérez
20/33
Galería | Riós disfruta de su Festa da Castaña e do Cogomelo un año más
|
Alán Pérez
21/33
Galería | Riós disfruta de su Festa da Castaña e do Cogomelo un año más
|
Alán Pérez
22/33
Galería | Riós disfruta de su Festa da Castaña e do Cogomelo un año más
|
Alán Pérez
23/33
Galería | Riós disfruta de su Festa da Castaña e do Cogomelo un año más
|
Alán Pérez
24/33
Galería | Riós disfruta de su Festa da Castaña e do Cogomelo un año más
|
Alán Pérez
25/33
Galería | Riós disfruta de su Festa da Castaña e do Cogomelo un año más
|
Alán Pérez
26/33
Galería | Riós disfruta de su Festa da Castaña e do Cogomelo un año más
|
Alán Pérez
27/33
Galería | Riós disfruta de su Festa da Castaña e do Cogomelo un año más
|
Alán Pérez
28/33
Galería | Riós disfruta de su Festa da Castaña e do Cogomelo un año más
|
Alán Pérez
29/33
Galería | Riós disfruta de su Festa da Castaña e do Cogomelo un año más
|
Alán Pérez
30/33
Galería | Riós disfruta de su Festa da Castaña e do Cogomelo un año más
|
Alán Pérez
31/33
Galería | Riós disfruta de su Festa da Castaña e do Cogomelo un año más
|
Alán Pérez
32/33
Galería | Riós disfruta de su Festa da Castaña e do Cogomelo un año más
|
Alán Pérez
33/33
Galería | Riós disfruta de su Festa da Castaña e do Cogomelo un año más
|
Alán Pérez