O son das pandeiretas e das gaitas homenaxeará á Tía Pilar en Florderrei, Riós
CANTORA SENLLEIRA
Florderrei, no Riós, acolle este domingo a homenaxe á cantora Tía Pilar, grazas á que se preservaron moitas cancións da zona
O monumento en Florderrei (Riós) dedicado á cantareira Pilar Tierro Prado, máis coñecida como Tía Pilar, acollera un ano máis en véspera do día de Reis unha homenaxe á súa figura. Xunto á escultura que a inmortalizou en 2007, obra de Carballo, daranse cita agrupacións musicais para cantar os Reis en recordo a quen fixo pervivir tantas cancións.
Para a alcaldesa do Riós, Eva Barrio, a figura da Tía Pilar representa a “todas aquelas cantoras e cantores que, coa súa voz, o seu saber e a súa xenerosidade, contribuíron a crear e conservar o “Cancioneiro das Terras do Riós”, obra de Xosé Lois Foxo. Un legado colectivo que hoxe seguimos honrando e facendo vivo”.
Grupos locais
A partir das 17,00 horas, daranse cita as Cantareiras de Florderrei, a Banda de Gaitas do Concello do Riós, os grupos Bulideira e Flor de Xesta, e Xosé Lois Foxo, director da Real Banda de Gaitas da Deputación.
