El Gobierno archiva un proyecto eólico entre León y Rubiá

La Dirección General de Política Energética y Minas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, aceptó la petición de desistimiento o renuncia de las solicitudes formuladas por Ekain Renovables S. L. de las autorizaciones administrativa previa y administrativa de construcción de los parques eólicos, así como de sus infraestructuras de evacuación, denominados Bierzo Wind I y Bierzo Wind II. El primero de ellos proyectado en los concellos leoneses de Encinedo, Benuza y Puente de Domingo Flórez, junto con el valdeorrés de Rubiá, en tanto que el segundo diseñado únicamente para los concellos de Encinedo y Benuza. El Gobierno dio luz verde al archivo de los expedientes, según refleja el Boletín Oficial del Estado.

El primero de los proyectos contemplaba una potencia instalada de 42 MW, en tanto que Bierzo Wind II fue diseñado para 9 MW, siendo seis y dos los aerogenedores proyectados, con un diámetro de rotor de 172 metros y 120 de altura del buje, contando cada uno de ellos con tres palas de 86 metros de longitud que permitirían generar 7.000 kw. La ejecución de todas las infraestructuras conllevaría una inversión total de 55,7 millones de euros.

En ambos casos, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental emite declaraciones de impacto ambiental desfavorables, al considerar que “dicho proyecto previsiblemente causará impactos adversos significativos sobre el medio ambiente, y en especial sobre las especies protegidas y el paisaje, sin que las medidas de prevención y corrección previstas por el promotor constituyan una garantía suficiente para la adecuada protección del medio ambiente”. Esta negativa a conceder los permisos ambientales obligatorios llevó a la empresa a plantear el desistimiento de ambos proyectos el pasado mes de marzo.

Antes, en diciembre de 2025, Red Eléctrica de España hacía pública la caducidad de los permisos de acceso y conexión a la subestación de Quereño (Rubiá), al no haber acreditado en tiempo y forma los trámites administrativos que establece la normativa.

Ambos proyectos dieron pie a un fuerte rechazo, tanto entre los vecinos, como en diferentes asociaciones e incluso entidades locales, en su mayoría de la provincia leonesa. Las críticas fueron dirigidas contra la instalación de ocho generadores de aproximadamente 200 metros de altura y las 79 torres de alta tensión de 40 metros, a las que habría que sumar las 131 de los 31 kilómetros de líneas de alta tensión.