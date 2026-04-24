Hallados restos de la Edad de Bronce en una cueva de Rubiá

Los trabajos desarrollados el último verano por la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y el Centro de Investigación Interuniversitario de los Paisajes Atlánticos Culturales (CISPAC), pertenecientes a un estudio de la población prehistórica del Parque Natural Serra da Enciña da Lastra (Rubiá), demostraron que la Cova do Santo es uno de los contextos funerarios más relevantes de la Prehistoria reciente en Galicia.

La intervención que dirigieron los investigadores José Ramón Rabuñal y Diego Lombao es la primera realizada de forma sistemática en la cavidad, donde antes solo se habían realizado visitas y recogidas de material en superficie. El sondeo de la cámara principal sacó a la luz más de cien restos arqueológicos en un contexto estratigráfico. Principalmente fueron huesos humanos, pero también de fauna, fragmentos cerámicos y objetos como un hacha de anfibolita. Entre los materiales recuperados destacan los fragmentos de una jarra carenada, típica de contextos funerarios de la Edad del Bronce en el noroeste peninsular.

Los datos obtenidos llevan a la conclusión de que la Cova do Santo fue usada como lugar de enterramiento colectivo en la Edad de Bronce. “La presencia de restos de pequeño tamaño, como falanges o huesos delicados, apunta a un enterramiento primario bien preservado”, dicen Lombao y Rabuñal. Los huesos corresponden a un mínimo de 10 individuos de diferentes edades -adultos, niños y un individuo perinatal-.

Los análisis preliminares también muestran “condiciones de vida marcadas por el esfuerzo físico, con patologías como artrosis, desgaste dentario o fracturas, así como evidencias puntuales de actividad de carnívoros”, dicen los investigadores, que hubieron de adelantar el final de la campaña a causa de los incendios de agosto.