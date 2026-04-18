Santa Mariña contará con una nueva excavación

En los próximos meses se reanudarán las excavaciones y los trabajos de conservación y consolidación en el conjunto arqueológico de Santa Mariña de Maside. El Concello cuenta ya con financiación de la Xunta, que aporta alrededor de 24.000 euros para llevar a cabo esta nueva intervención.

La dirección de los trabajos corre a cargo del arqueólogo masidao Andrés Rodríguez Sobrino, quien explica que en esta campaña se actuará sobre unos 100 metros cuadrados del interior del castro. La finalidad es confirmar y evaluar las estructuras del barrio descubierto en años anteriores. “Nas datacions de carbono 14 feitas nas estruturas do barrio topamos restos do seculo VI ou VII despois de Cristo”, detalla. Estos hallazgos, junto con otros que datan de los siglos I a.C. y II d.C., apuntan a una ocupación de más de seiscientos años. “O que queremos é saber si foi unha ocupación prolongada ou si se abandonou e logo se volveu a ocupar, polo que seguiremos excavando nesta zona”, añade el arqueólogo.

El alcalde, José Manuel Iglesias, avanzó además que el Concello ha solicitado una nueva ayuda económica a través del GDR Carballiño-Ribeiro para promover otra intervención en la muralla, en la que ya se comenzó a trabajar el año pasado, con la intención de reforzar su promoción turística.