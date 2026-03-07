Un herido al volcar su coche en la N-120 en su paso por Rubiá

El conductor de un vehículo tuvo que ser trasladado a un centro sanitario tras volcar el turismo que conducía cuando circulaba por la N-120, a la altura de A Veiga de Cascallá, en el municipio de Rubiá. El suceso ocurrió la madrugada del sábado, sobre las 3,35 horas, en la carretera que une Valdeorras con la ciudad.

Según informaron los servicios de emergencia, el conductor, afectado por la somnolencia, perdió el control de su vehículo y terminó chocando contra un muro. Tras ello, el vehículo quedó volcado en el carril.

Hasta el lugar, alertados por el 112, acudieron rápidamente dos miembros del GES de Valdeorras y también la Guardia Civil de Tráfico. Al llegar, comprobaron que el conductor no estaba atrapado, pese al estado en el que quedó el turismo, por lo que no fue necesario excarcelarlo. Además, se movilizaron los servicios médicos, quienes trasladaron al conductor en ambulancia hasta el Hospital de O Barco.