Algunas ourensanas reivindicadoras

Amigas y amigos:

Muchas, muchísimas son las mujeres que en nuestra tierra arrojan luz y concordia en el ámbito sanitario, en el educativo, en el político, en el jardín literario, en el campo religioso, en la administración de la justicia… Muchas, muchísimas son las que admiran a los hombres con delantal y detestan a los obsesionados con su coche, su pelo y su ego.

La doctora. Luz Cánovas, responsable de la Unidad del Dolor y jefa del servicio de Anestesia de nuestro CHUO. Gracias a ella, el día 27 de febrero de 2026 Ourense se convirtió en la capital nacional de la medicina del dolor. La doctora Ana Pastor, jefa del servicio de Neurocirugía. “Si dejase de sentir pena o alegría por los pacientes, no podría ser médico”, acaba de declarar; y se va a Mali, unos días, para enseñar a los sanitarios de un país pobre. Evelia Murcia, investigadora de la Universidad de Vigo, afirma: “El cambio climático está intensificando la desigualdad de género”. Y, así, tantas y tantas sanitarias

Cristina Nespereira y Marta Gómez, jefas de estudios del colegio Salesianos, trabajan para que los alumnos/as sean Protagonistas de su Historia, acogiendo y regalando. La directora de la fundación JuanSoñador, Nuria García, instruye y orienta a quienes recalan en Ourense escapando de la miseria. Rebeca Sevilla reivindica un trabajo y una vida decentes para todos/as, promoviendo los proyectos de Amencer. Y, así, tantas y tantas educadoras.

Eva Armesto, Carmen Eiró, Ana del Carmen Blanco y Eva Regueiro con sus sentencias reivindican la dignidad de todas las mujeres. Ana Belén Fernández, presidenta de AEPA en Ourense, quiere “aunar fuerzas para hacer de la provincia un referente”. Eva Pérez y Tamara Balboa acaban de tener un comportamiento político ejemplar en Vilardevós, al pasarse el relevo en la alcaldía. Uxía Oviedo, la alcaldesa más joven de España, reivindica el bien para todos/as en Maceda. Filomena Dato, Mariluz Villar y Maribel Outeiriño honran con su escritura a la mujer ourensana. Y, así, tantas y tantas luchadoras.

Amigas y amigos, las adoratrices, las calasancias y las comunidades de mujeres consagradas de nuestra provincia interceden cada día para que los políticos busquen el entendimiento y los adversarios se den la mano. Y, así, tantas y tantas mujeres que en su casa construyen una paz desarmada y desarmante. El día 8 empoderamos a la mujer ourensana, manifestándonos con palmas, siempre con calma y alma, porque el alzar de sus voces será ofrenda femenina.

Adolfo Requejo Rodríguez (Ourense)