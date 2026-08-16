Rubiá abrió sus bodegas con buen vino, pinchos y música

Rubiá estrenó este sábado su primera Ruta de Bodegas, una nueva propuesta que gira en torno al vino y la gastronomía que consiguió reunir a 700 personas, el aforo máximo previsto por la organización. La iniciativa, que nacía este año como una primera experiencia para comprobar su funcionamiento y valorar su continuidad, respondió con creces a las expectativas y terminó con todas las entradas vendidas.

De hecho, las entradas se agotaron ya el pasado martes, varios días antes de la celebración, confirmando el interés que había despertado esta primera edición. Los asistentes destacan, además, que la valoración fue muy positiva, a pesar de que las tormentas amenazaron con agua, pero eso no aguó un ambiente positivo, terminando satisfechos con el resultado de una jornada que pretendía precisamente poner en valor las pequeñas bodegas y los vinos de Rubiá.

Este concello tenía hasta hace dos años la llamada “convivencia de las bodegas” en O Val, pero que, finalmente acabó desapareciendo por el trabajo que conllevaba a un pueblo que no llegaba a 100 habitantes.

La ruta se desarrolló por once bodegas de los barrios de Carballal y Calabazal, que fueron engalanados para la ocasión. La propuesta incluía vino, pinchos y bebidas, además de la tradicional cunca de barro entregada a los participantes. La jornada estuvo acompañada por música de gaiteiros y terminó con una fiesta con DJ en las piscinas municipales, recuperando un final de evento en un lugar que antaño acogió la Fiesta Ibiza.

El éxito de esta primera experiencia abre ahora la puerta a que Rubiá pueda consolidar la Ruta de Bodegas como una nueva cita del calendario festivo de Valdeorras. Como ocurre habitualmente con este tipo de iniciativas, la primera edición sirve también como una prueba para comprobar qué funciona, qué aspectos pueden mejorarse y cuál puede ser el formato de futuras convocatorias.

La incorporación de Rubiá a este calendario se produce en una comarca donde las rutas por bodegas y covas cuentan con una importante tradición y se han convertido en algunas de las principales citas del verano donde muchos valdeorreses que residen fuera durante el año acaban regresando a propósito a este tipo de celebraciones.

A comienzos de agosto tuvo lugar una de las celebraciones más multitudinarias, la Festa das Covas de Vilamartín, que este año abrió 42 bodegas subterráneas al público.

El calendario tendrá todavía otra parada importante este mes. El próximo sábado 29 de agosto será el turno de Petín, que celebrará la X Ruta de las Bodegas. La cita alcanzará así su décima edición y volverá a recorrer las bodegas del barrio de Santiago, con el vino y los pinchos como protagonistas.