Transportes descarta peligro en el viaducto de El Estrecho en Rubiá

La imagen de una línea que parecía corresponder a una abertura en el viaducto de El Estrecho, en el límite de Rubiá y la provincia de León, no se corresponde con una grieta. Se trata de “un resalto del hormigón, a modo de rebaba transversal, que se formó en el interior del encofrado durante el fraguado del hormigón en una junta de hormigonado, durante la obra del viaducto. Este labio transversal produce un efecto de sombra y de ello una ilusión de grieta que no existe”. Esta es la explicación que dio el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a una pregunta de los diputados ourensanos y leoneses del Grupo Popular.

El Ministerio apunta que ya en 2003, el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex) auscultó el viaducto, constatando el origen de la junta “y que la situación de la estructura no reviste especial gravedad en cuanto a lo que a su seguridad se refiere”. En los años 2015 y 2017 fue la Guardia Civil la que alertó de su existencia, volviendo a ser revisado con inspecciones visuales, “constatando que la junta y los daños observados no afectan a la seguridad de la estructura”. La última inspección data de 2023 “sin que haya cambios sustanciales”.

Transportes recuerda que el contrato de conservación y mantenimiento de estructuras entre 2025 y 2028 de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental, adjudicado en 9,25 millones de euros, abarca la Red de Carreteras del Estado en León, Palencia, Salamanca, Valladolid y Zamora. Añade que este contrato, entre otros trabajos, incluye “la reparación de desconchones, saneo y sellado de fisuras y grietas, etc.” y que, “en función de las patologías observadas en el viaducto de El Estrecho, se considerará incluir esta estructura para su reparación”. Además, explicó que el citado contrato contempla las acciones encaminadas a “mantener los niveles mínimos deseables de vialidad y seguridad, de acuerdo con la programación anual prevista y las disponibilidades presupuestarias”.

El diputado ourensano del PP Celso Delgado Arce afirmó que la explicación del Ministerio “viene a despejar la preocupación que se generó en la opinión pública valdeorresa y berciana ante las preocupantes noticias difundidas a principios de este año”. Al conocer que el resalto de hormigón parece no afectar a la seguridad, “nos alegramos”, si bien solicita que “se mantengan por el Ministerio y las empresas adjudicatarias de los contratos de conservación y mantenimiento las inspecciones periódicas de las patologías del citado viaducto”, así como la adopción de las “reparaciones necesarias” para los niveles de seguridad exigibles de una infraestructura vital para las comunicaciones entre Galicia y Castilla y León”.