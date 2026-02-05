El estado de un viaducto de la N-120 en Ourense desata la polémica por una fisura

La foto subida a las redes sociales de una supuesta “fisura” en el viaducto del Estrecho de la carretera N-120, que comunica Rubiá con la provincia de León, sigue dando que hablar a pesar de que los técnicos consultados y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible aseguran que apareció al ser construida y que “no afecta” a la infraestructura. Diputados ourensanos y leoneses del PP presentaron este miércoles una pregunta en el Congreso interesándose por ella y los populares de O Barco entregaron una moción para reclamar “una revisión técnica exhaustiva y actuaciones de reparación y mantenimiento”.

Viaducto del Estrecho, en la carretera N-120. | José Cruz

Los diputados Silvia Franco, Ester Muñoz, Celso Delgado, Rosa Quintana y Ana Belén Vázquez piden al Gobierno central si “puede confirmar la existencia de una grieta o fisura en un viaducto de la carretera N-120, en el tramo el Bierzo-Valdeorras”. También preguntan por la fecha en que tuvo conocimiento de ella y desde cuándo está monitorizada. Además, se interesan por las posibles actuaciones del Ministerio, “si afecta a elemento estructural” y los criterios de los técnicos para asegurar que “el viaducto ‘es seguro’”.

A su vez, los concejales populares de O Barco aseguran que “al menos desde 2020 se ha constatado la aparición de fisuras y grietas visibles en la estructura del citado viaducto” y proponen “instar al Ministerio competente a actuar de manera inmediata y responsable, priorizando la seguridad y el interés público”.

Fuentes próximas al Ministerio aseguran que la fotografía de las redes sociales es vieja y que la infraestructura “está monitorizada y controlada. Se vigila, pero no afecta”. A su vez, fuentes cercanas al mantenimiento del tramo de la N-120 indicaron que la “grieta” data de la construcción, en la década de 1970, al desplazarse ligeramente el encofrado, que entonces era de madera, y muestran una foto de 2013 en la que ya se aprecia.