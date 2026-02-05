PRIORIZAR LA SEGURIDAD
El estado de un viaducto de la N-120 en Ourense desata la polémica por una fisura
PRIORIZAR LA SEGURIDAD
La foto subida a las redes sociales de una supuesta “fisura” en el viaducto del Estrecho de la carretera N-120, que comunica Rubiá con la provincia de León, sigue dando que hablar a pesar de que los técnicos consultados y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible aseguran que apareció al ser construida y que “no afecta” a la infraestructura. Diputados ourensanos y leoneses del PP presentaron este miércoles una pregunta en el Congreso interesándose por ella y los populares de O Barco entregaron una moción para reclamar “una revisión técnica exhaustiva y actuaciones de reparación y mantenimiento”.
Los diputados Silvia Franco, Ester Muñoz, Celso Delgado, Rosa Quintana y Ana Belén Vázquez piden al Gobierno central si “puede confirmar la existencia de una grieta o fisura en un viaducto de la carretera N-120, en el tramo el Bierzo-Valdeorras”. También preguntan por la fecha en que tuvo conocimiento de ella y desde cuándo está monitorizada. Además, se interesan por las posibles actuaciones del Ministerio, “si afecta a elemento estructural” y los criterios de los técnicos para asegurar que “el viaducto ‘es seguro’”.
A su vez, los concejales populares de O Barco aseguran que “al menos desde 2020 se ha constatado la aparición de fisuras y grietas visibles en la estructura del citado viaducto” y proponen “instar al Ministerio competente a actuar de manera inmediata y responsable, priorizando la seguridad y el interés público”.
Fuentes próximas al Ministerio aseguran que la fotografía de las redes sociales es vieja y que la infraestructura “está monitorizada y controlada. Se vigila, pero no afecta”. A su vez, fuentes cercanas al mantenimiento del tramo de la N-120 indicaron que la “grieta” data de la construcción, en la década de 1970, al desplazarse ligeramente el encofrado, que entonces era de madera, y muestran una foto de 2013 en la que ya se aprecia.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
PRIORIZAR LA SEGURIDAD
El estado de un viaducto de la N-120 en Ourense desata la polémica por una fisura
OFERTAS DE TRABAJO
Cáritas Diocesana realizó 34 inserciones con su Agencia
PASARELAS PEATONALES
Tres pasos buscan aliviar al puente del Sil en Sobradelo
Lo último
Juzgado por robar, redimido por curar
Breixo, de reincidente por la heroína a monitor terapéutico que ayuda a otros a desengancharse en Ourense