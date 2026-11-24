Los vecinos de Biobra (Rubiá), en el Parque Natural da Serra de Enciña da Lastra, vieron en agosto de 2025 como el Camiño da Igrexa comenzaba a deteriorarse, una circunstancia que, según indicaron fuentes vecinales, advirtieron al Concello. Sin embargo, en las últimas horas se quejaban de que en su día no se tomaron medidas y que el firme acabó hundiéndose, provocando un socavón que dañó el muro de cierre del antiguo cementerio.

Relacionado En riesgo el comedor escolar de Rubiá por falta de personal

Esta situación llevó al Concello a determinar el cierre de este tramo, impidiendo a los vecinos circular por este lugar, incluso en tractor, y obligándolos a recurrir a vías alternativas en sus desplazamientos. “O camión do butano non puido volver subir”, comentaron las mismas fuentes.

El aviso vecinal llegó al Concello. El alcalde, Elías Rodríguez, explicó que el proyecto de arreglo ya estaba rematado antes del último verano y que la autorización de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural llegó a Rubiá hace un par de semanas. El regidor explicó que en breve se procederá a contratar la ejecución de la primera fase, cuyo presupuesto suma 48.000 euros. Contempla consolidar el muro y reabrir el camino, confiando en iniciar los trabajos este año, en función de las condiciones meteorológicas. En una etapa posterior se recubrirá con piedra el firme.