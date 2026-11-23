El CEIP Virxe do Camiño, en Rubiá, atraviesa una situación de incertidumbre total por la falta de personal de cocina en el comedor escolar. Así lo ha alertado la asociación de madres y padres (ANPA), que ha denunciado la ausencia de medidas que permitan mantener el servicio con normalidad.

Según la entidad, el problema se originó tras la resolución de un concurso de traslados que afectó a la anterior cocinera del centro. Su nueva plaza está en A Rúa, mientras que la persona asignada para ocupar su puesto no puede incorporarse al encontrarse de baja. Desde entonces, el colegio continúa sin una fecha clara para recuperar el servicio habitual.

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Según explica la dirección, la Administración ha trasladado al centro que debe esperar a que se tramite la sustitución. Sin embargo, la falta de candidatos disponibles en las listas de contratación complica todavía más la situación.

La ANPA ha expresado que “el escenario era previsible” y que “podrían haberse buscado alternativas con antelación para evitar que alumnado y familias paguen las consecuencias”. También cuestiona que los centros tengan que organizar soluciones provisionales ante problemas administrativos.

La preocupación amenazaría con extenderse a otros colegios rurales de la comarca, que han comunicado experiencias de un carácter similar. Las familias de Rubiá piden garantías para recuperar un comedor estable, haciendo uso de la premisa de que “vivir en el rural no debe suponer disponer de menos servicios educativos”.