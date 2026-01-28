Casi el 30% de los mayores consume de forma crónica cinco o más medicamentos

Casi el 30 por ciento de las personas mayores de 65 años que viven en España consume cinco o más medicamentos de forma crónica al año, no obstante el porcentaje de personas polimedicadas aumenta con la edad, llegando a afectar al 44 por ciento de la población de 85 a 94 años, según el informe sobre la Utilización de fármacos crónicos en personas polimedicadas, publicado por el Ministerio de Sanidad.

Los datos, basados en la Base de Datos Clínicos de Atención Primaria (Bdcap) correspondientes al año 2023, muestran que por sexos, las mujeres son las que presentan una mayor prevalencia de polimedicación (30,9%) frente a los hombres (28,3%), una diferencia especialmente acusada en los tramos de edad más avanzada.

Asimismo, entre las mujeres se observa un mayor porcentaje de utilización de fármacos relacionados con la patología ósea, de tiroides, psicofármacos, analgésicos y Aines. Mientras que hay más proporción de hombres que utilizan fármacos urológicos, cardiovasculares, antidiabéticos y broncodilatadores.

La prevalencia de los problemas de salud que se relacionan con las indicaciones de los fármacos crónicos es mayor en las personas polimedicadas que en las no polimedicadas, en todos los decenios de edad. Destacan la insuficiencia cardiaca, con una frecuencia hasta siete veces superior, la cardiopatía isquémica (casi cinco veces más), la enfermedad cerebrovascular y la insuficiencia renal crónica (alrededor de cuatro veces más), así como la diabetes mellitus (tres veces más).

Edad y consumo

También se observa una relación directa entre la edad y el consumo de ciertos medicamentos: los fármacos antidemencia se utilizan hasta 4,5 veces más en los mayores de 95 años que en el grupo de 65 a 74. Lo mismo ocurre con los diuréticos, antianémicos y anticoagulantes. Por el contrario, el uso de Aines, insulinas y estatinas disminuye marcadamente con la edad.

Por su parte, el Ministerio de Sanidad también afirmó que “estos hallazgos refuerzan la necesidad de avanzar en estrategias de uso racional del medicamento en personas mayores, integrando el enfoque de género y edad”. La identificación de patrones de prescripción no justificados por la morbilidad real “permite planificar intervenciones más eficaces, centradas en la seguridad del paciente, la prevención de interacciones y la mejora de la calidad de vida en las etapas más avanzad”, enfatizó el Ministerio de Sanidad.