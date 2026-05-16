Activa una alerta alimentaria por presencia de listeriosis en quesos disponibles en hipermercados en España

Imagen de archivo de unos quesos

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta alimentaria por la posible presencia de Listeria monocytogenes en varios quesos latinos comercializados en España.

Según ha informado la AESAN, la empresa elaboradora ha decidido, aplicando el principio de precaución, ampliar la retirada a nuevas referencias y lotes de distintas marcas de queso refrigerado distribuidas en gran parte del territorio nacional.

Productos afectados

Los productos incluidos en esta alerta son:

Queso costeño - Nativo

Envase de plástico de 300 g

Todos los lotes con fechas de caducidad entre el 18/05/2026 y el 04/07/2026

Queso costeño - Nativo

Barra de queso en envase de plástico

Todos los lotes con fechas de caducidad entre el 23/05/2026 y el 06/07/2026

Queso estilo llanero - Goya

Envase de plástico de 300 g

Todos los lotes con fechas de caducidad entre el 18/05/2026 y el 06/07/2026

Queso Latino - Goya

Barra de queso en envase de plástico

Todos los lotes con fechas de caducidad entre el 24/05/2026 y el 21/06/2026

Queso Latino (queso fresco de vaca) - Goya

Envase de plástico de 300 g

Todos los lotes con fechas de caducidad entre el 10/05/2026 y el 21/06/2026

Queso Latino - Goya

Envase de plástico de 250 g

Todos los lotes con fechas de caducidad entre el 19/05/2026 y el 12/06/2026

Queso Latino - Sabor de Casa

Barra de queso

Todos los lotes con fechas de caducidad entre el 24/05/2026 y el 11/06/2026

Queso Latino - Sabor de Casa

Envase de plástico de 325 g

Todos los lotes con fechas de caducidad entre el 23/05/2026 y el 21/06/2026

Distribución y retirada

Según la información disponible, los productos afectados han sido distribuidos en la mayor parte del territorio nacional. Las autoridades autonómicas ya han recibido la notificación para comprobar la retirada de los lotes afectados de los canales de venta.

La AESAN recomienda a las personas que tengan alguno de estos productos en su domicilio que no los consuman.

Síntomas de listeriosis y recomendaciones

En caso de haber consumido alguno de los productos afectados y presentar síntomas compatibles con la listeriosis, como fiebre, vómitos o diarrea, se recomienda acudir a un centro de salud.

Las autoridades recuerdan además que las mujeres embarazadas deben extremar las precauciones frente a Listeria monocytogenes, ya que esta bacteria puede provocar complicaciones graves durante la gestación. También se insiste en la importancia de mantener una correcta higiene alimentaria para evitar la contaminación cruzada con otros alimentos.