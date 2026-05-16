Activa una alerta alimentaria por presencia de listeriosis en quesos disponibles en hipermercados en España

TENDENCIAS DIGITALES
Mi cuerpo, su voz: el "lip sync" como expresión cultural en TikTok
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta alimentaria por la posible presencia de Listeria monocytogenes en varios quesos latinos comercializados en España.
Según ha informado la AESAN, la empresa elaboradora ha decidido, aplicando el principio de precaución, ampliar la retirada a nuevas referencias y lotes de distintas marcas de queso refrigerado distribuidas en gran parte del territorio nacional.
Los productos incluidos en esta alerta son:
Según la información disponible, los productos afectados han sido distribuidos en la mayor parte del territorio nacional. Las autoridades autonómicas ya han recibido la notificación para comprobar la retirada de los lotes afectados de los canales de venta.
La AESAN recomienda a las personas que tengan alguno de estos productos en su domicilio que no los consuman.
En caso de haber consumido alguno de los productos afectados y presentar síntomas compatibles con la listeriosis, como fiebre, vómitos o diarrea, se recomienda acudir a un centro de salud.
Las autoridades recuerdan además que las mujeres embarazadas deben extremar las precauciones frente a Listeria monocytogenes, ya que esta bacteria puede provocar complicaciones graves durante la gestación. También se insiste en la importancia de mantener una correcta higiene alimentaria para evitar la contaminación cruzada con otros alimentos.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
TENDENCIAS DIGITALES
Mi cuerpo, su voz: el "lip sync" como expresión cultural en TikTok
SIN DESCARTAR NUEVOS CASOS
El español con hantavirus se encuentra “casi asintomático”
Lo último
"O GALEGO, LINGUA VIVA"
Un sevillano gaña o concurso de relatos en galego de Parada de Sil
HISTORIAS INCREÍBLES
Que la guerra quede en solfa y vuelva la primavera
VÍA DE SERVICIO
Periodistas incómodos
A MESA Y MANTELES
Emilia Pardo Bazán y la comensalía