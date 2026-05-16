El amor vuelve a ser la historia universal

Honores Pop

Cuatro tipos normales. Momento para encumbrar a los Hombres G, que acaban de estrenar la película documental “Los mejores años de nuestra vida”. Allí no nos encontraremos otra historia de la banda, que se han escrito infinitas, sino quizá el retrato más íntimo de cuatro amigos David, Rafa, Dani y Javi, que nunca soñaron con que en 2026 seguirían llenando estadios en España y América Latina, con una colección inmensa de canciones que ya forman parte de nuestra vida. Sin embargo, lo más asombroso del grupo, siempre lo digo, es que teniendo, absolutamente todo, para haberse vuelto idiotas, sigan siendo exactamente los mismos chavales –ahora creciditos- de la primera vez.

Con moderación

Carlos Baute, a la salida de la comunión de su hijo. | Europa Press

Mayo es mes de comuniones y bodas. Junio es mes de bodas y comuniones. Y a esta cita tampoco faltan los famosos, que encuentran dificultades añadidas para poder hacer estas celebraciones dentro de una cierta intimidad. Carlos Baute y Astrid Klisans han celebrado la Primera Comunión de su hijo mayor, Markuss, intentando encontrar un punto de equilibrio entre un buen festejo familiar con 40 invitados, y la solemnidad y el respeto que les sugiere, según han explicado, esta cita. Después de las comuniones que he visto en los últimos tiempos, la de Baute me parece un ejemplo de sobriedad y buen gusto.

Dos veces, no

La actriz y presentadora Cayetana Guillén Cuervo, en un acto en Madrid. | Europa Press

Cayetana Guillén Cuervo, que hace un año metió a su amiga Amaia Montero en un aprieto al escapársele ante la prensa sus planes secretos de volver a La Oreja de Van Gogh, sale ahora en defensa de la cantante después del aluvión de críticas –y lo contrario- que ha recibido en el inicio de la gira con la que vuelve al mítico grupo donostiarra. La actriz, durante el acto de entrega de las medallas de San Isidro en el Ayuntamiento de Madrid, ha asegurado que ve “maravillosa” a Amaia Montero, y que la prueba es que no hay entradas para la gira en casi ningún recinto. No obstante, ante las preguntas capciosas sobre si ha recuperado su amistad con ella después de aquella colosal metedura de pata y el sonado cabreo de Amaia, ha preferido guardar silencio. Algo me dice que aprendió la lección.

Lo de siempre

La cantante Natalia en un evento de belleza. | Europa Press

El Casino de Madrid es buen escenario para declararse enamorado, no necesariamente de la moda juvenil. Así, el pasado miércoles, durante la gala Prix d’Excellence de la Beauté de la revista Mari Claire, la bella Natalia Rodríguez, a la que conocimos en el Pleistoceno durante la primera edición de Operación Triunfó, ha declarado oficialmente que tiene novio. Se trata de una confesión relevante, como para detener las rotativas, porque tal y como la mujer ha explicado a los periodistas durante el evento, no creía “en los hombres ni en el amor”. Ahora de repente ha encontrado, dice, “un compañero de vida” –eso también puede ser un gato o un ficus, Natalia- y está sorprendidísima y muy feliz. Le deseo mucho éxito y, al tiempo, que mire un poco alrededor, porque la muchacha nos cuenta lo suyo como si fuera algo extraordinario y especial y, en realidad, no es más que la “Historia universal” a la que le escribió Xoel López una brillante canción.