ETIQUETADO CONTRADICTORIO
Activan una alerta alimentaria por estos bombones el día de San Valentín en España
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha comunicado una alerta alimentaria tras detectar la presencia de un ingrediente no incluido en el etiquetado de unos bombones. La notificación ha sido trasladada por las autoridades sanitarias de Andalucía a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI).
Se trata de un alimento que contiene gluten, pese a ser un producto comercializado como “GLUTEN FREE”, lo que podría suponer un riesgo para las personas alérgicas.
El artículo implicado en la alerta es:
Esta es la imagen del producto afectado.
Según la información disponible, la distribución inicial se ha realizado en Andalucía y la Comunidad de Madrid, aunque no se descarta que haya podido llegar a otras comunidades autónomas mediante redistribución.
La alerta ha sido comunicada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas mediante el SCIRI para asegurar la retirada del producto de los canales de comercialización.
Como medida de precaución, se recomienda que las personas con enfermedad celíaca o con intolerancia al gluten que tengan este producto en su domicilio se abstengan de consumirlo.
Las autoridades sanitarias han subrayado que el consumo de este producto no comporta ningún riesgo para el resto de la población, limitándose el peligro únicamente a quienes presentan problemas derivados de la ingesta de gluten.
