Activan una alerta alimentaria por estos bombones el día de San Valentín en España

Imagen de archivo de unos bombones de chocolate

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha comunicado una alerta alimentaria tras detectar la presencia de un ingrediente no incluido en el etiquetado de unos bombones. La notificación ha sido trasladada por las autoridades sanitarias de Andalucía a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI).

Se trata de un alimento que contiene gluten, pese a ser un producto comercializado como “GLUTEN FREE”, lo que podría suponer un riesgo para las personas alérgicas.

Producto afectado

El artículo implicado en la alerta es:

Nombre del producto: Dubai mochi pistachio kunafa flavor

Marca: Qlove Japanese Style

Formato: Envasado en caja de cartón

Peso: 168 gramos

Lotes afectados: Todos aquellos que incluyan la leyenda “GLUTEN FREE”

Condiciones de conservación: Temperatura ambiente

Esta es la imagen del producto afectado.

Producto afectado por la alerta alimentaria

Según la información disponible, la distribución inicial se ha realizado en Andalucía y la Comunidad de Madrid, aunque no se descarta que haya podido llegar a otras comunidades autónomas mediante redistribución.

Retirada y recomendaciones

La alerta ha sido comunicada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas mediante el SCIRI para asegurar la retirada del producto de los canales de comercialización.

Como medida de precaución, se recomienda que las personas con enfermedad celíaca o con intolerancia al gluten que tengan este producto en su domicilio se abstengan de consumirlo.

Las autoridades sanitarias han subrayado que el consumo de este producto no comporta ningún riesgo para el resto de la población, limitándose el peligro únicamente a quienes presentan problemas derivados de la ingesta de gluten.