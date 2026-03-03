Activan una alerta alimentaria en Galicia por un error en estas tostadas vendidas en supermercados

BISCOTES

El incorrecto etiquetado de unas tostadas activa una alerta alimentaria en Galicia

Imagen de unas tostadas
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha informado de una alerta alimentaria tras detectarse un error en el etiquetado de unas tostadas vendidas en varios supermercados conocidos en Galicia.

El motivo es la presencia de leche no incluida en el etiquetado en biscotes de la marca Proceli. Según ha explicado la AESAN, la incidencia ha sido detectada en el marco del autocontrol de la propia empresa, que comunicó el problema a las autoridades competentes en cumplimiento de la legislación vigente para evitar la comercialización de productos no seguros.

Producto afectado

  • Nombre del producto: Biscotes
  • Marca comercial: Proceli
  • Formato: Caja de cartón
  • Peso: 150 gramos
  • Lotes afectados: Desde el lote 254801 (fecha de consumo preferente 22/06/2026) hasta el lote 260805 (fecha de consumo preferente 18/09/2026)
  • Condiciones de conservación: Temperatura ambiente
Imagen del producto afectado
Según la información disponible, el producto ha sido distribuido en Andalucía, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco, aunque no se descarta que pueda haberse redistribuido a otras comunidades autónomas.

Las autoridades han subrayado que el consumo de estos productos no comporta ningún riesgo para el resto de la población.

