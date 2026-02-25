Así actúa el fremanezumab, un medicamento que podría prevenir la migraña en jóvenes según un estudio español

El fármaco fremanezumab, posible medicamento eficaz y seguro para reducir la frecuencia de la migraña en niños y adolescentes

Un estudio internacional con participación del Hospital Vall d'Hebron ha demostrado que el fármaco fremanezumab es eficaz y seguro para reducir la frecuencia de la migraña en niños y adolescentes. Los resultados han sido publicados en la revista The New England Journal of Medicine.

La jefa del Servicio de Neurología y de la Unidad de Cefalea del centro, Patricia Pozo-Rosich, explicó que hasta ahora no existían tratamientos preventivos en este grupo de edad que hubiesen demostrado eficacia frente a placebo.

El estudio incluyó a más de 230 pacientes de entre 6 y 17 años y comparó el número de días de migraña antes del tratamiento y tres meses después. Los menores tratados con fremanezumab experimentaron una reducción media de 2,5 días de migraña al mes, frente a 1,4 días en el grupo placebo. Además, un 47% de los pacientes tratados logró reducir al menos un 50% los días de migraña, frente al 27% en el grupo placebo.

¿Cómo funciona el fremanezumab?

El fremanezumab es un anticuerpo monoclonal dirigido contra el péptido relacionado con el gen de la calcitonina (CGRP), una molécula clave en el desarrollo de los ataques de migraña. En adultos ya ha demostrado eficacia preventiva, aunque en población pediátrica aún debe completar los procesos regulatorios para su aprobación específica.

Pozo-Rosich subrayó que la migraña es la enfermedad neurológica “más discapacitante” en la infancia y adolescencia, una etapa crucial para el desarrollo personal y académico. Según la especialista, este tipo de tratamiento “podría revolucionar el curso de la enfermedad”, ya que permitiría llegar a la edad adulta con un mejor control clínico.

En España, el fármaco ya está aprobado para adultos y ahora deberá ampliarse la indicación para menores, definiendo las condiciones de financiación, un paso que ya se ha dado en Estados Unidos y en el ámbito europeo.