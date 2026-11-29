Alerta por posible presencia de salmonella en estos lotes de huevos
LA AESAN AVISA
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha ampliado la alerta sanitaria por la posible presencia de Salmonella Enteritidis en huevos procedentes de España (referencia ES2026/711). Estos son los detalles que ha incluido en la alerta publicada.
La actualización de la alerta extiende la retirada del mercado a la marca Larrabe, incluye la variedad de huevos frescos de gallinas en jaula y amplía las fechas de consumo preferente afectadas en los huevos frescos de suelo de la marca Eroski.
Esta medida llega como ampliación a la notificación emitida el pasado 20 de noviembre, después de que las autoridades sanitarias del País Vasco comunicaran las novedades al organismo estatal a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI). Ante este aviso, la AESAN recomienda a las personas que tengan en sus domicilios alguno de los productos incluidos en la alerta que se abstengan de consumirlos.
Productos implicados en la actualización
La alerta afecta a dos categorías de productos conservados a temperatura ambiente, comercializados en tamaños M, L y XL y presentados en formatos de media docena (en el caso de gallinas sueltas), una docena, docena y media o a granel:
- Huevos frescos de gallinas en jaula: Afecta a las marcas comerciales Larrabe y Eroski. Los envases implicados llevan el código impreso en la cáscara 3ES4803810 y corresponden a los lotes 0233F + DD MM, con fechas de consumo preferente comprendidas entre el 22 de noviembre y el 14 de diciembre de 2026.
- Huevos frescos de gallinas sueltas en el gallinero: Afecta también a las marcas Larrabe y Eroski. El código impreso en su cáscara es el 2ES4803810 y pertenecen a los lotes 0222F + DD MM. Las fechas de consumo preferente afectadas van del 22 de noviembre al 14 de diciembre de 2026, aunque en el caso específico de la marca Eroski el límite llega hasta el 13 de diciembre.
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