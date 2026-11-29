La actualización de la alerta extiende la retirada del mercado a la marca Larrabe, incluye la variedad de huevos frescos de gallinas en jaula y amplía las fechas de consumo preferente afectadas en los huevos frescos de suelo de la marca Eroski.

Esta medida llega como ampliación a la notificación emitida el pasado 20 de noviembre, después de que las autoridades sanitarias del País Vasco comunicaran las novedades al organismo estatal a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI). Ante este aviso, la AESAN recomienda a las personas que tengan en sus domicilios alguno de los productos incluidos en la alerta que se abstengan de consumirlos.

Productos implicados en la actualización

La alerta afecta a dos categorías de productos conservados a temperatura ambiente, comercializados en tamaños M, L y XL y presentados en formatos de media docena (en el caso de gallinas sueltas), una docena, docena y media o a granel: