Mariano Barbacid, bioquímico, presenta avances prometedores en el cáncer de páncreas

El bioquímico Mariano Barbacid y su equipo en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) han generado gran expectación tras anunciar resultados positivos de una triple terapia experimental contra el cáncer de páncreas en ratones. El estudio, publicado en PNAS, muestra que 45 roedores con tumores inducidos genéticamente o con células tumorales humanas injertadas lograron una regresión completa y duradera, aunque no se ha probado todavía en metástasis ni en pacientes humanos.

El tratamiento combina tres fármacos: daraxonrasib (Revolution Medicines, EE. UU.), afatinib (Boehringer Ingelheim, Alemania) y SD-36 (Universidad de Míchigan, EE. UU.). El equipo de Barbacid ha creado la empresa Vega Oncotargets para desarrollar alternativas propias a estos compuestos, aunque actualmente no han demostrado que sus propios productos funcionen en animales.

Resultados prometedores en ratones, pero prudencia en humanos

Expertos internacionales señalan que, aunque los resultados son alentadores desde el punto de vista preclínico, la presentación mediática del proyecto ha generado expectativas irreales entre pacientes y familiares. El biólogo Pawel Mazur, del MD Anderson Cancer Center, insiste en que estos hallazgos deben ser vistos como un primer paso prometedor, no como una cura inmediata. Laura Attardi, de Stanford, considera la investigación “revolucionaria” por su enfoque sobre la proteína KRAS, responsable de casi el 90% de los casos de cáncer de páncreas, mientras que Luisa Escobar-Hoyos, de Yale, subraya la necesidad de mantener un optimismo cauteloso, recordando que solo el 10 % de los ensayos clínicos en esta enfermedad ha transformado la práctica médica hasta ahora.

La polémica surgió por el eslogan inicial de Vega Oncotargets, que proclamaba “la primera terapia efectiva contra el cáncer de páncreas”. La empresa lo modificó tras la polémica, pasando a un mensaje más prudente: “Investigamos para curar el cáncer de páncreas”. El administrador de la compañía, Gerardo Gutiérrez, explica que los avances de Barbacid son muy prometedores, pero reconoce que la probabilidad de éxito en humanos aún es baja y que podrían pasar dos o tres años antes de iniciar ensayos clínicos.

La difusión del estudio ha provocado un gran número de consultas de pacientes, que incluso han acudido a las instalaciones del CNIO buscando información. La fundación CRIS contra el cáncer, que financia parte del proyecto, ha recaudado más de 2 millones de euros en seis días para apoyar la investigación y ha subrayado que los experimentos siguen siendo preclínicos y en ratones, destacando la importancia de no generar falsas expectativas.

En palabras de Barbacid, el objetivo final es “poder curar el cáncer de páncreas en pacientes lo antes posible”, pero advierte que aún queda un camino largo y complejo antes de poder trasladar los resultados al ámbito clínico.