Un estudio asocia las olas de calor con más envejecimiento

A medida que se intensifica el cambio climático global, las olas de calor son cada vez más frecuentes, prolongadas y severas, convirtiéndose en un importante factor de estrés ambiental para la salud humana. Estudios previos han vinculado la exposición a olas de calor con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y respiratorias, disfunción cognitiva y problemas de salud mental, siendo los adultos mayores particularmente vulnerables debido a la disminución de la termorregulación y la reducción de la reserva fisiológica.

Al mismo tiempo, el envejecimiento de la población se acelera, lo que hace cada vez más importante comprender cómo los factores ambientales influyen en las trayectorias de envejecimiento a largo plazo. En comparación con la edad cronológica, la edad biológica proporciona una medida más integral del deterioro fisiológico multisistémico, y la aceleración de la edad biológica se ha asociado con enfermedades crónicas, deterioro funcional y riesgo de mortalidad.

Según el autor de un nuevo estudio, Dengyong Xu, investigador de la Universidad de Zhejiang (China), “dado que el estrés térmico puede alterar la homeostasis metabólica, las respuestas inflamatorias y la función de los órganos, investigar la relación entre la exposición a las olas de calor y la aceleración de la edad biológica, así como las posibles vías metabólicas implicadas, es importante para identificar a las poblaciones vulnerables y desarrollar estrategias específicas de adaptación al cambio climático”.

datos de exposición Este estudio, publicado en la revista Cyborg and Bionic Systems, utilizó datos del Estudio Longitudinal de Salud y Jubilación de China, que incluyó a 2.318 adultos de mediana edad y mayores de 45 años, para evaluar la asociación longitudinal entre la exposición a olas de calor y la aceleración de la edad biológica.

Los investigadores aplicaron primero el método de Klemera-Doubal para integrar 8 biomarcadores clínicos, incluyendo proteína C reactiva, hemoglobina glicosilada, colesterol total, triglicéridos, nitrógeno ureico en sangre, creatinina sérica, recuento de plaquetas y presión arterial sistólica, para estimar la edad biológica.

La aceleración de la edad biológica se calculó como la edad biológica menos la edad cronológica

La aceleración de la edad biológica se calculó como la edad biológica menos la edad cronológica. La exposición a olas de calor se estimó utilizando datos meteorológicos a nivel de ciudad, incluyendo el número de eventos de olas de calor y días de olas de calor durante los 12 meses anteriores a las evaluaciones de edad biológica en 2011 y 2015.

Posteriormente, el estudio aplicó un diseño de diferencias en diferencias para examinar si los cambios intraindividuales en la exposición a olas de calor estaban asociados con cambios en la aceleración de la edad biológica, ajustando por características basales, cambios en el estilo de vida, cambios de peso y cambios en los síntomas depresivos, y realizando análisis de subgrupos y de sensibilidad.

Aumento de la edad biológica

Los resultados mostraron que la exposición a olas de calor se asoció significativamente con el envejecimiento biológico acelerado en adultos de mediana edad y mayores. Entre los 2.318 participantes, la edad media fue de 58,7 años, y la edad biológica promedio aumentó de 57,3 años en 2011 a 62,3 años en 2015, con un 58,8 % de los participantes mostrando aceleración de la edad biológica. En el análisis de diferencias en los estudios, el aumento de la exposición a olas de calor se asoció consistentemente con una mayor aceleración de la edad biológica, y la asociación se hizo más fuerte bajo definiciones de olas de calor más estrictas. Bajo la definición más estricta HW12, definida como al menos cuatro días consecutivos con temperatura aparente por encima del percentil 97,5 local, cada evento de ola de calor adicional se asoció con un aumento de 0,531 años en la aceleración de la edad biológica, y cada día adicional de ola de calor se asoció con un aumento de 0,057 años, con mayores probabilidades de envejecimiento biológico acelerado también.

Los análisis de subgrupos mostraron asociaciones más fuertes entre los participantes con IMC = 23 kg/m2, los residentes urbanos y aquellos que viven en el sur de China o en regiones monzónicas subtropicales, lo que sugiere que el estado metabólico y el entorno residencial pueden influir en la vulnerabilidad a la exposición al calor. Un análisis adicional de biomarcadores mostró que la exposición a olas de calor se asoció con aumentos en el colesterol total y la hemoglobina glicosilada, lo que indica una posible alteración del metabolismo de los lípidos y la glucosa.

La importancia de este estudio radica en vincular la exposición a olas de calor relacionadas con el cambio climático con el envejecimiento biológico, lo que sugiere que las olas de calor no solo pueden causar riesgos agudos para la salud, sino también influir en las trayectorias de envejecimiento con daños fisiológicos a largo plazo.