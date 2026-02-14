Carmen Sánchez Hernández, “Comer bien es una gran ayuda para rendir mejor física y mentalmente”

Una alimentación equilibrada ayuda al crecimiento, al desarrollo y al mantenimiento del bienestar físico y mental. También fortalece el sistema inmunológico, reduciendo el riesgo de enfermedades, además de contribuir a mantener un peso adecuado y a prevenir problemas como la obesidad y la diabetes. Carmen Sánchez, dietista, destaca también que unos hábitos alimenticios correctos influyen en el estado de ánimo y son imprescindibles para tener calidad de vida.

Pregunta. ¿Qué importancia le dan los ourensanos a la nutrición? ¿Son conscientes de su importancia para el bienestar y la salud a medio y largo plazo?

Respuesta. En Ourense cada vez se le da más importancia a la alimentación y a su impacto en la salud. Sin embargo, a muchas personas les cuesta trasladar ese conocimiento a su día a día. Saben que comer bien es importante, pero no siempre encuentran el momento, la información o el acompañamiento necesarios para ponerlo en práctica de forma sostenida. En la mayoría de los casos, la preocupación por la alimentación surge cuando aparecen problemas de salud como alteraciones digestivas, colesterol elevado, diabetes, hipertensión o cansancio persistente. Es entonces cuando la alimentación deja de verse como algo estético o puntual y empieza a entenderse como una herramienta clave para cuidar la salud a medio y largo plazo. Por eso, cada vez llegan más pacientes que quieren entender qué les sucede, aprender a comer mejor sin restricciones extremas y encontrar una forma de alimentarse sostenible en el tiempo. En este contexto, el acompañamiento nutricional es fundamental.

P. ¿Cuáles son los alimentos más habituales dentro de la dieta ourensana?

R. La dieta ourensana está muy ligada a la tradición y a los productos de la tierra. Son habituales las carnes, especialmente cerdo y ternera, los embutidos, los platos de cuchara, las patatas, el pan, los lácteos y el aceite de oliva, además de verduras de temporada y legumbres, que forman parte de muchas recetas tradicionales.

P. ¿Cuáles de ellos son más saludables y cuáles deberían limitarse?

R. Desde el punto de vista nutricional, nuestra alimentación incluye alimentos muy interesantes, como las legumbres, las verduras, el pescado, las patatas o el aceite de oliva, que permiten construir una alimentación equilibrada sin necesidad de renunciar a los platos de siempre. Por otro lado, conviene limitar el consumo habitual de embutidos, carnes procesadas, platos muy grasos y productos ultraprocesados. No se trata de prohibir su consumo, sino de que sean algo ocasional y no la base de la alimentación, como se observa con frecuencia en consulta. El alcohol, especialmente el vino y los licores, también forma parte de la cultura gastronómica, pero si se consume, debería hacerse con moderación y de forma puntual.

P. ¿Cómo influye una dieta equilibrada en el desempeño físico y mental?

R. Una alimentación adecuada es fundamental para el buen rendimiento físico y mental. La comida es el combustible de nuestro cuerpo y, si no aportamos los nutrientes necesarios, es difícil mantener niveles óptimos de energía, concentración y bienestar. Una dieta desequilibrada y pobre en nutrientes puede traducirse en cansancio, menor capacidad de atención, peor recuperación física y sensación de bajo rendimiento en el día a día. Muchas personas normalizan el cansancio, la niebla mental o la irritabilidad sin saber que están muy relacionadas con deficiencias nutricionales, una mala distribución de las comidas o el exceso de ultraprocesados. Comer bien ayuda a rendir mejor física y mentalmente.

P. ¿Cuál es la dieta más completa en edades jóvenes? ¿Y en personas mayores?

R. Entendiendo que no existe una dieta única y perfecta para todas las personas, en los jóvenes se busca cubrir las necesidades propias de una etapa de crecimiento, desarrollo y actividad diaria. Es fundamental una dieta variada, con presencia habitual de frutas y verduras, legumbres, cereales integrales, fuentes de proteínas de calidad y grasas saludables como el aceite de oliva. También es importante no sólo qué se come, sino cómo se come: aprender a organizar las comidas y a escuchar las señales de hambre y saciedad es clave para la salud futura. En personas mayores se busca una alimentación que ayude a mantener la masa muscular, la fuerza y la autonomía, que tienden a disminuir con el paso de los años.

P. ¿Cómo debe tratarse una intolerancia o una alergia alimentaria?

R. Ante una intolerancia o alergia alimentaria, lo más importante es no autodiagnosticarse. Aunque los síntomas puedan parecer leves, una mala gestión puede empeorarlos o provocar restricciones innecesarias que afecten a la salud y a la calidad de vida. Si se sospecha que un alimento está provocando malestar, el primer paso es observar qué ocurre y cuándo aparece, sin retirar alimentos por cuenta propia. A partir de ahí, es fundamental acudir al médico para realizar la valoración adecuada y, si es necesario, pruebas diagnósticas. Una vez establecido el diagnóstico, el acompañamiento nutricional ayuda a adaptar la alimentación de forma segura, evitando carencias y manteniendo una dieta variada y equilibrada.

P. ¿Qué consejos daría para mantener una nutrición sana y equilibrada?

R. Primero, comer con regularidad, respetar horarios y evitar pasar muchas horas sin comer, ya que suele llevar a elecciones menos saludables después. En cuanto a los alimentos imprescindibles, a rasgos generales y entendiendo que existen distintas formas de alimentarse de manera saludable, una alimentación equilibrada debería basarse en una presencia abundante de frutas y verduras, legumbres de forma regular, fuentes de proteínas de calidad tanto de origen animal como vegetal, aceite de oliva como grasa principal y una buena hidratación con agua. La sencillez en la mesa es clave: cuantos menos productos ultraprocesados y con listas interminables de ingredientes, mejor.