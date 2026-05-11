Científicos del mundo logran secuenciar el hantavirus y explican que aún no mutó

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VARIANTE DE LOS ANDES
Laboratorios de varios países lograron secuenciar el hantavirus, explicando que este aún no ha mutado y que la mejor manera de combatirlo es el aislamiento y la cuarentena de quienes resultan contagiados.
Explicando que la cepa con la que se contagiaron los 8 casos del MV Hondius tiene origen en la variante de los Andes. Por lo que los científicos apuntan que esta no es nueva, no ha mutado y no cuenta con un carácter virulento alto.
Fue detectada en 2018 en Argentina. El origen de esta variante es animal y su carga viral es baja. Esto implica que la mejor manera de controlarla es el aislamiento y cuarentena de los contagiados.
La característica principal de esta variante, la más peligrosa del virus, es que se puede contagiar entre animales y personas. Esta variante surgió en la localidad argentina de Epuyén y dejó once muertos, todos de la misma familia, apuntan los expertos.
Este caso colocó a Argentina como una referencia en el trato y prevención del contagio del hantavirus. En 2018 el virus afectó a 142 personas y logró localizar al paciente cero y tres super propagadores.
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