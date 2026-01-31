Come solo este alimento durante dos días para reducir el colesterol y mejorar el metabolismo: es un habitual en las casas

Una dieta hipocalórica a corto plazo basada casi exclusivamente en un alimento que muchos ya tienen en casa resulta especialmente eficaz para reducir los niveles de colesterol, según un ensayo de la Universidad de Bonn (Alemania) publicado en la revista Nature Communications. El estudio se realizó con personas que padecían síndrome metabólico, caracterizado por sobrepeso, hipertensión y niveles elevados de glucosa y lípidos en sangre.

Se trata de la avena. Los participantes siguieron durante dos días una dieta compuesta fundamentalmente por 300 gramos diarios de avena, previamente hervida en agua, con la posibilidad de añadir únicamente fruta o verdura. En comparación con un grupo de control que también siguió una dieta baja en calorías, quienes consumieron avena lograron una reducción del 10% del colesterol LDL, además de perder una media de dos kilos y registrar una ligera bajada de la presión arterial.

Los investigadores constataron que la dieta influyó de forma positiva en el microbioma intestinal, aumentando determinadas bacterias que generan productos metabólicos beneficiosos, como compuestos fenólicos asociados a una mejora del metabolismo del colesterol. Además, estos efectos positivos se mantuvieron hasta seis semanas después de finalizar la dieta.

Según los autores, una dieta intensiva de avena aplicada de forma periódica podría ser una estrategia bien tolerada para mantener el colesterol en niveles saludables y prevenir la diabetes, aunque subrayan que su eficacia se observa especialmente cuando se combina con una reducción calórica significativa y un consumo elevado del cereal en un corto periodo de tiempo.