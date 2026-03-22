Dolor de cabeza y migraña: cómo diferenciarlos y cuáles son sus causas

En España el 74% de la población reconoce haber sufrido dolor de cabeza alguna vez en su vida, de acuerdo con los últimos datos de la Sociedad Española de Neurología. Entre ese porcentaje hay más de 5 millones de españoles que padecen migrañas, una enfermedad que ataca en un 80% a mujeres.

Pero ¿cómo diferenciar un dolor de cabeza de una migraña y cuales son sus principales causas?

Características y causas del dolor de cabeza

En primer lugar, a diferencia de las migrañas, el dolor de cabeza no es una enfermedad neurológica y sino un síntoma de un malestar que tiene el paciente.

Este suele estar asociado a gripe, resfriado, dolor muscular o incluso depresión. Otra de las diferencias es la intensidad del dolor, en los dolores de cabeza es menor que en las migrañas.

Por último, en este caso el dolor se reparte en toda la cabeza. Esta también es conocida como cefalea tensional.

Características y causas de la migraña

La migraña es una enfermedad neurológica que necesita ser tratada por un médico. La Sociedad Española de Neurología informa que el 50% de las personas que empiezan un tratamiento lo dejan a medias.

En este caso está relacionada con el sistema neurológico y pueden afectar en su aparición los antecedentes familiares o el sexo del paciente. Puede estar acompañado de náuseas, vómitos y sensibilidad a la luz o al sonido.

El dolor en la migraña aparece solo en un lado de la cabeza, lo hace de manera punzante y puede durar hasta 72 horas.

Cuando aparece la migraña se suele manifestar con dolor en el ojo e incluso generando visión borrosa.

Las causas de la migraña

Estas pueden ser de distinto origen:

Estrés emocional: siendo una de las causas más frecuentes de migraña.

Cambios hormonales : especialmente en mujeres durante el ciclo menstrual.

Falta o exceso de sueño : ambos extremos pueden afectar al sistema nervioso.

Alimentos específicos : como el chocolate, el queso curado, el vino tinto o los embutidos.

Estímulos sensoriales : luces muy brillantes o ruidos fuertes.

Factores ambientales: cambios bruscos de clima o altitud.

¿Cómo tratar el dolor de cabeza y la migraña?

En ambos casos es importante mantenerse hidratados y relajados, beber agua y estar tranquilos ayuda a prevenir la aparición tanto del dolor de cabeza como de la migraña.

La alimentación también es un factor importante en estos casos, mantener una dieta saludable nos ayuda a prevenirlas además, en el caso de la migraña es conveniente evitar los alimentos que puedan desencadenarla.

Para los pacientes de migraña conviene llevar un diario donde escribir los momentos previos que desencadenan las migrañas.