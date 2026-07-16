Elena Isla, enfermera especialista: “Las embarazadas tienen más posibilidades de ser picadas por insectos en verano”

Elena Isla aborda uno de los mayores inconvenientes del verano: las picaduras de insectos. Por qué pican más a determinadas personas, cómo diferenciar las picaduras o saber cuándo acudir a un médico.

Pregunta. ¿La pregunta que siempre nos hacemos todos es ¿por qué me pican a mí y no a los demás?

Respuesta. Esto depende un poco de ciertas sustancias que expulsa nuestro cuerpo. El ácido láctico es una sustancia que expulsa más la gente que es del grupo sanguíneo 0. También se expulsa por el sudor, quien más suda tiene más posibilidades de que le piquen. Influye también el desodorante o colonia, cuanto más fuerte, más riesgo. Otro factor es el dióxido de carbono que expulsamos al respirar. Si haces deporte, respiras rápido, si gritas al hablar… atraerás a los insectos. Las embarazadas también expulsan más CO2, su temperatura aumenta y sudan más, sus probabilidades de ser picadas aumentan un 20%.

P. ¿Cómo diferenciamos las picaduras?

R. Las picaduras de mosquito suelen ser únicas: una pápula o una pequeña elevación de la piel rojiza y en zonas concretas; una en la mano, otra en una pierna, etc. Si las picaduras son seguidas o forman un camino, lo más probable es que haya sido una pulga. Si dentro de la picadura hay una pequeña herida, estaríamos hablando de una araña, porque esta muerde, no pica. La abeja, en su caso, suele dejar el aguijón, que es muy importante retirar, y suele dejar una zona más blanca en forma de aro alrededor y en el centro más roja. Otra de las picaduras más llamativas es la de la garrapata. Hay que tener mucho cuidado con ellas porque entierran la cabeza y nos pueden transmitir enfermedades peligrosas. Debemos retirar por completo el animal del interior.

P. ¿Es cierto que hay colores y estampados que llaman más la atención a los insectos?

R. Sí. Por ejemplo, colores como el negro o el rojo atraen a los mosquitos, sin embargo, otros como el blanco, amarillo o verde los ahuyentan. Siempre que vayamos al huerto debemos utilizar ropa fresca, fina, guantes y tratar de cubrir la mayor superficie posible de piel.

P. ¿Cuándo debemos acudir a Urgencias?

R. Cuando te pican por primera vez es cuando sale la reacción alérgica, hasta ese momento lo desconocemos. La anafilaxia, es lo que llamamos reacción alérgica grave, e incluye dificultad para respirar, dolor en el pecho o leve picor de garganta. Ocurre normalmente en los minutos posteriores a la picadura, no al día siguiente o con el transcurso de las horas. En ese caso hay que llamar cuanto antes al 112 o al 061 porque muchas veces necesitaremos medicación puntual para revertir la reacción.

P. Hay muchas leyendas urbanas y remedios caseros que no solo no ayudan, sino que pueden empeorar la situación ¿Qué mitos debemos desmentir?

R. Solo debemos utilizar cremas homologadas para el tipo de picadura que tengamos. Nunca usar pasta de dientes, porque aunque da una primera sensación de frescor, puede empeorar la picadura o infectarla. Tampoco se ha demostrado de ninguna forma que hacer la cruz con la uña encima de una picadura tenga ningún efecto positivo y de nuevo, podríamos infectarla. Lo que sí podemos hacer es aplicar frío local de forma indirecta, como por ejemplo envolviéndolo con un paño dos o tres veces al día.