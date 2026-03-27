Encuentran una bacteria que causa diarreas y hemorragias en unos quesos vendidos en supermercados de España

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta alimentaria tras detectar la presencia de Escherichia coli productora de toxinas Shiga (STEC) en un queso Camembert. La notificación ha sido trasladada por las autoridades sanitarias de Alemania a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF).

Producto afectado

Nombre del producto: Camembert de Normandie

Marca comercial: La Réserve des Crémiers

Formato: Envasado en caja de madera

Peso: 250 gramos

Lote: 031241

Fechas de caducidad: 08/04/2026 y 12/04/2026

Conservación: Refrigerado

También se comparte una imagen del producto afectado.

Imagen del queso afectado

Distribución

Según la información disponible, la distribución inicial del producto ha tenido lugar en Madrid y Cataluña, aunque no se descarta que haya podido llegar a otras comunidades autónomas mediante redistribución.

La alerta ha sido comunicada a las autoridades autonómicas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objetivo de garantizar la retirada de los productos afectados del mercado.

Recomendaciones sanitarias

Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos pertenecientes a los lotes afectados que se abstengan de consumirlos.

En caso de haber ingerido este queso y presentar síntomas compatibles con una infección por E. coli productora de toxinas Shiga, como fuertes calambres abdominales, diarrea acuosa o incluso sanguinolenta, se aconseja acudir a un centro de salud.

Este tipo de bacteria puede causar cuadros graves, especialmente en niños pequeños, personas mayores o individuos con sistemas inmunitarios debilitados, por lo que las autoridades insisten en extremar la precaución.