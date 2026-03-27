Encuentran una bacteria que causa diarreas y hemorragias en unos quesos vendidos en supermercados de España
ALERTA ALIMENTARIA
Alerta alimentaria por E. coli en queso Camembert vendido en España. La AESAN advierte de lotes afectados distribuidos y recomienda no consumirlos.
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta alimentaria tras detectar la presencia de Escherichia coli productora de toxinas Shiga (STEC) en un queso Camembert. La notificación ha sido trasladada por las autoridades sanitarias de Alemania a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF).
Producto afectado
- Nombre del producto: Camembert de Normandie
- Marca comercial: La Réserve des Crémiers
- Formato: Envasado en caja de madera
- Peso: 250 gramos
- Lote: 031241
- Fechas de caducidad: 08/04/2026 y 12/04/2026
- Conservación: Refrigerado
También se comparte una imagen del producto afectado.
Distribución
Según la información disponible, la distribución inicial del producto ha tenido lugar en Madrid y Cataluña, aunque no se descarta que haya podido llegar a otras comunidades autónomas mediante redistribución.
La alerta ha sido comunicada a las autoridades autonómicas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objetivo de garantizar la retirada de los productos afectados del mercado.
Recomendaciones sanitarias
Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos pertenecientes a los lotes afectados que se abstengan de consumirlos.
En caso de haber ingerido este queso y presentar síntomas compatibles con una infección por E. coli productora de toxinas Shiga, como fuertes calambres abdominales, diarrea acuosa o incluso sanguinolenta, se aconseja acudir a un centro de salud.
Este tipo de bacteria puede causar cuadros graves, especialmente en niños pequeños, personas mayores o individuos con sistemas inmunitarios debilitados, por lo que las autoridades insisten en extremar la precaución.
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