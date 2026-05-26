Accidente del Yak-42

Han pasado ya 20 años. El 26 de mayo de 2003, 62 militares españoles murieron en un accidente del avión que los traía de vuelta a casa tras una misión de paz de cuatro meses en Afganistán.

Fue la peor tragedia que ha sufrido el Ejército Español en toda su historia en tiempo de paz. No solo fue un desastre aéreo de consecuencias dramáticas, sino que estuvo desde el principio rodeado de polémica.

En primer lugar, el avión estaba en un estado lamentable. Ya se había advertido del problema en numerosas ocasiones sin que nadie hiciera nada. Se cuenta que uno de los militares escribió a su esposa antes de embarcar y le dijo: “reza por mí porque este avión que nos lleva a casa es una auténtica mierda”.

Fue la peor tragedia que ha sufrido el Ejército Español en toda su historia en tiempo de paz

En segundo lugar, todo lo que rodeó a la identificación de los restos fue un verdadero desastre. Se metían en las cajas restos de unas personas mezclados con los de otras y se entregaron a los familiares restos de personas ajenas.

Se intentó hacer todo de manera rápida y todo salió mal.

Treinta de los cadáveres estaban mal identificados y algunas familias enterraron a desconocidos pensando que eran sus seres queridos.

Todo fue un auténtico caos.

A partir de aquel momento hubo muchos cambios en el transporte aéreo de los militares.

Nunca más han vuelto a utilizar los denominados “aviones basura”.