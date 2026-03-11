España es el primer país en validar la Escala de Edadismo

España se convirtió en el primer país de Europa en validar la Escala del Edadismo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), un instrumento para medir la discriminación por edad, según informó la Fundación HelpAge International España, que presentó el informe “El edadismo en España. Análisis de impacto según la Escala del Edadismo de la Organización Mundial de la Salud”.

El estudio, elaborado con la OMS y la Universidad de Edimburgo y financiado por el Imserso, se basa en una encuesta a 203 personas mayores de 60 años y ofrece una medición “rigurosa y estandarizada” del edadismo en España. Concluye que los mayores reportaron “niveles bajos o moderados” de discriminación, aunque “no estaban completamente libres de él”. Este hallazgo sugiere que, si bien la percepción de discriminación por motivos de edad no es omnipresente, sigue siendo una realidad persistente en la vida cotidiana de estas personas, señalan los autores.

El informe analiza las tres dimensiones del edadismo (estereotipos, prejuicios y discriminación) en sus manifestaciones autoinfligida, interpersonal e institucional. La discriminación institucional es la más señalada, sobre todo en políticas sanitarias y servicios sociales: un 62% de los mayores considera que las políticas públicas no responden adecuadamente a sus necesidades. Además, la mitad siente que no está representada de manera positiva en medios y redes sociales.

Quienes experimentan mayores niveles de discriminación presentan peores indicadores de salud física y psicológica, más soledad y menor satisfacción con la vida, mientras que un mayor nivel educativo actúa como factor protector frente al edadismo autoinfligido. También se observa que las personas más mayores, con discapacidad, menor estatus socioeconómico o sin pareja reportan más experiencias de discriminación.

A pesar de estas barreras, la mayoría manifiesta una percepción positiva de sí mismas, orgullo por su edad y trayectoria vital, rechazando visiones negativas de la vejez. Ante estos hallazgos, HelpAge International España recomienda “promover una imagen positiva y diversa del envejecimiento en los medios de comunicación, revisar leyes y políticas públicas para eliminar sesgos por edad, impulsar modelos de cuidados comunitarios y fomentar la educación a lo largo de la vida”.