El español aislado por hantavirus en el Gómez Ulla continúa estable y sin cambios en su evolución

Varias personas abandonan el crucero MV Hondius, afectado por el hantavirus, en una lancha neumática en el puerto de Granadilla, en la isla de Tenerife

El ciudadano español aislado en el Hospital Gómez Ulla de Madrid tras dar positivo provisional en la prueba PCR de hantavirus continúa estable y no ha experimentado cambios significativos en su estado de salud durante las últimas horas, según ha informado el secretario general de Sanidad, Javier Padilla.

El paciente, que durante la noche del lunes presentó febrícula y síntomas respiratorios, permanece ingresado en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) del hospital militar madrileño, especializada en enfermedades infecciosas de alto riesgo.

Padilla explicó que el afectado “sigue teniendo síntomas pero está estabilizado”. Además, detalló que el paciente llegó a presentar cierta dificultad respiratoria, motivo por el que recibió oxigenoterapia, respondiendo favorablemente al tratamiento.

“Comenzó a mejorar y estaba estabilizado según las últimas noticias”, señaló el responsable sanitario, quien expresó su confianza en que el enfermo “evolucione de manera totalmente favorable”.

Mientras tanto, los otros 13 pasajeros del crucero MV Hondius trasladados al Gómez Ulla permanecen sin novedades médicas después de haber dado negativo en las pruebas PCR realizadas tras su repatriación.

Sanidad también indicó que, si la evolución clínica continúa siendo positiva, será a partir del día 28 de aislamiento cuando se evalúe individualmente la posibilidad de que los pasajeros completen la cuarentena fuera del hospital, aunque siempre bajo supervisión sanitaria.

Cuatro de las personas bajo observación en Italia dan negativo

Las autoridades de Italia han anunciado este miércoles que las pruebas por hantavirus a cuatro de las personas bajo observación en el país por riesgo de contagio han dado negativo, incluida una turista argentina que se encuentra hospitalizada en la ciudad de Messina a causa de una neumonía.

El Ministerio de Sanidad italiano ha especificado que los otros tres casos son un ciudadano de Calabria, un turista británico que viajó a bordo de un vuelo a Sudáfrica en el que iba una neerlandesa fallecida posteriormente por hantavirus después de haber sido pasajera en el crucero MV Hondius, y una acompañante del británico, con quien se reunió ya en Italia.

Así, ha resaltado que "el riesgo asociado al virus sigue siendo muy bajo en Europa y, por lo tanto, también en Italia". Según las informaciones recogidas por el diario italiano 'La Repubblica', el ciudadano británico --que está ingresado por precaución-- seguirá en cuarentena hasta el 6 de junio, si bien por ahora no presenta síntomas.

En el caso de la turista argentina, llegó a Italia desde una zona endémica de hantavirus en Argentina. Por su parte, el calabrés estuvo brevemente cerca de la citada ciudadana neerlandesa en un vuelo de Johannesburgo a Países Bajos, del que fue desembarcada a causa de su estado de salud, falleciendo poco después en un hospital.