Investigan una nueva técnica contra el cáncer de mama más dirigido mediante nanomedicina

La investigación científica continúa explorando nuevas vías para mejorar el tratamiento del cáncer de mama. En este ámbito, investigadores de la Universidad de Salamanca (USAL), el Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL) y el Centro de Investigación del Cáncer (CIC) han desarrollado una estrategia experimental basada en la nanomedicina para combatir el cáncer de mama HER2 positivo.

El trabajo está liderado por Eva Martín del Valle, de la USAL y el IBSAL, y Atanasio Pandiella, vinculado al CIC, centro mixto del CSIC, la Universidad de Salamanca y la Fundación para la Investigación del Cáncer de la Universidad de Salamanca (FICUS), además del IBSAL.

La propuesta pone el foco en el potencial de la ingeniería química y la nanomedicina para desarrollar tratamientos más dirigidos frente a esta enfermedad. Estas áreas de investigación buscan abrir nuevas posibilidades terapéuticas mediante estrategias que permitan actuar de forma más específica contra las células tumorales.

El cáncer de mama HER2 positivo se caracteriza por la presencia elevada de la proteína HER2 en las células cancerosas. El desarrollo de nuevas aproximaciones terapéuticas resulta relevante para seguir avanzando en el abordaje de este subtipo de tumor.

No obstante, los investigadores subrayan el carácter experimental de la estrategia. Será necesario continuar investigando para determinar su eficacia, seguridad y posible aplicación clínica, por lo que todavía no puede considerarse un tratamiento disponible para pacientes.

El avance se da a conocer en el marco del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, una jornada que pone el foco en la prevención, el diagnóstico precoz y la importancia de la investigación para mejorar el abordaje de esta enfermedad.