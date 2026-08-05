Ivanna, una historia de superación a sus seis años que demuestra que no hay límites para soñar
SEIS AÑOS
Diagnosticada con atrofia muscular tipo 3, llegó a España con sus padres en busca de un tratamiento y afronta su día a día con optimismo y ganas de disfrutar como cualquier niña de su edad
Ivanna Nicole Núñez es un niña de seis años diagnosticada con atrofia muscular tipo 3, una patología degenerativa de origen genético. Llegó con sus padres desde Venezuela hace dos años, precisamente buscando un tratamiento que frenara el empeoramiento de los músculos. “Cuando vinimos a España ya había perdido la capacidad de andar”, comenta su madre, Heniuska González.
Mejorar la calidad de vida de Ivanna implica mucha rehabilitación. “Nos encantaría que el uso del exoesqueleto fuese permanente, es una gran motivación para Ivanna, pero al ser un tratamiento tan caro las sesiones son limitadas”, añade.
Para Ivanna, una niña despierta, coqueta y optimista, su enfermedad no es impedimento para tener “una vida normal”, comenta. Disfruta compartiendo su día a día y su relación con los otros niños de la escuela. “Es que esto no me limita, yo voy al parque, juego, y tengo muchos amigos... la única diferencia es que no puedo pararme de la silla si no me ayudan”, opina.
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